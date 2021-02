Progreso vs. Nacional EN VIVO se enfrentan EN DIRECTO HOY por la señal de VTV desde el Estadio Parque Abraham Paladino, a las 3.00 p. m. en el horario peruano y a las 5.00 p. m. en Uruguay. El partido corresponde a la jornada 8 por la Liga de Uruguay y podrás seguir la TRANSMISIÓN ONLINE GRATIS vía La República Deportes.

Progreso vs. Nacional: ficha del partido

Partido Progreso vs. Nacional ¿Cuándo juegan? Hoy, jueves 18 de febrero ¿A qué hora? 3.00 p. m. en Perú - 5.00 p. m. en Uruguay ¿Dónde? Estadio Arquitecto Ubilla ¿En qué canal? VTV, GOLTV

Progreso vs. Nacional: posibles alineaciones

Progreso: Suarez, Gonzalez, Platero, Ferreira, Asconeguy Ruiz, Viega, Andrada, Aguilera, Fernandez Pertusso, Peraza y Silva.

Nacional: Rochet, Laborda, Corujo, Orihuela, Méndez, Neves, Martínez, Trasante, García, Ocampo, Bergessio.

¿A qué hora juega el Progreso vs. Nacional?

Para seguir la transmisión del Progreso vs. Nacional, aquí podrás conocer el momento en el que iniciará este compromiso en tu país:

País hora Perú: 3.00 p. m. Ecuador: 3.00 p. m. Colombia: 3.00 p. m. Estados Unidos: 3.00 p. m. México: 3.00 p. m. Bolivia: 4.00 p. m. Venezuela: 4.00 p. m. Uruguay: 5.00 p. m. Argentina: 5.00 p. m. Paraguay: 5.00 p. m. Chile: 5.00 p. m. Brasil: 5.00 p. m. España: 9.00 p. m.

¿En qué canal ver el Progreso vs. Nacional?

Para ver el Progreso vs. Nacional por la competencia de la liga uruguaya, aquí te dejamos los canales de transmisión de acuerdo a tu ubicación:

Argentina: GolTV Latinoamerica

Bolivia: GolTV Latinoamerica

Chile: GolTV Latinoamerica

Colombia: GolTV Latinoamerica

Costa Rica: GolTV Latinoamerica

República Dominicana: GolTV Latinoamerica

Ecuador: GolTV Latinoamerica

El Salvador: GolTV Latinoamerica

Guatemala: GolTV Latinoamerica

Honduras: GolTV Latinoamerica

Internacional: Bet365, GOLTV Play

México: GolTV Latinoamerica

Nicaragua: GolTV Latinoamerica

Panamá: GolTV Latinoamerica

Perú: GolTV Latinoamerica

Estados Unidos: GOLTV, GolTV Espanol, Fanatiz USA

Uruguay: GolTV Latinoamerica, VTV Uruguay, VTV+

Venezuela: GolTV Latinoamerica

¿Qué canal es VTV en Uruguay?

SI quieres seguir por televisión el partido entre Progreso vs. Nacional en Uruguay, debes sintonizar los siguientes canales de acuerdo a tu operador para ver VTV:

Multiseñal Digital: canal 254 (SD)

Telecable: canal 17 (analógico), 111 (digital) y 321 (HD)

Cable 1: canal 3

Lascano TV Digital HD: canal 11 (analógico), 136 (digital) y 1026 (HD).

¿Cómo ver VTV EN VIVO?

En Latinoamérica, VTV también está disponible dentro de la programación que ofrece DirecTV. De acuerdo a tu país, puedes encontrar dicha señal en los siguientes canales:

Argentina: canal 788 (SD)

Chile: canal 788 (SD)

Colombia: canal 788 (SD)

Ecuador: canal 788 (SD)

Perú: canal 788 (SD)

Uruguay: canal 184 (SD) y 1184 (HD).

¿En qué canal ver VTV Plus?

El partido Progreso vs. Nacional también podrá ser visto por VTV Plus, canal hermano de VTV. En Uruguay, dicha señal está disponible en los siguientes operadores de TV por satélite y cable:

DirecTV: canal 661 (SD) y 1661 (HD)

Cablevisión: canal 708 (HD)

Nuevo Siglo: canal 405 (SD) y 425 (HD)

TCC: canal 405 (SD) y 425 (HD)

Telecable: canal 99 (analógico) y 114 (digital)

Cablevisión 33: canal 646 (SD)

Del Faro TV Cable: canal 341 (SD) y 863 (HD).

¿Cómo ver Progreso vs. Nacional ONLINE GRATIS?

En caso de que no tengas acceso a VTV ni a VTV Plus, puedes seguir la transmisión en línea del partido Progreso vs. Nacional a través de La República Deportes, con el relato de las mejores jugadas y el marcador actualizado minuto a minuto.

