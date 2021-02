Ruggeri cuestionó a los que se aprovecharon de su posición y se vacunaron

En su programa deportivo, Óscar Ruggeri no pudo ocultar su enfado por la lamentable situación que atraviesa el mundo y Argentina, al haber una lista de funcionarios y allegados que fueron beneficiados con la vacuna contra la COVID-19, pese a no ser personal de primera línea contra la pandemia.

El exfutbolista explotó contra aquellos que tienen el beneficio, cuando su madre de 87 años se encuentra sin las dosis contra el coronavirus, por lo cual está en aislamiento total.

“¿Yo me voy a vacunar y mi mamá está encerrada en la casa sin vacunarse? Vergüenza les debería dar. Descarados . Todos los esenciales deben estar vacunados y después los jubilados, pero háganlo. Pibes, no me pongan la carita en el noticiero, no sean cancheros, no sean ventajeros”, enfatizó en ESPN.

Asimismo, Óscar Ruggeri reveló que no puede ver a su madre para no exponerla contra la enfermedad, mientras que hay personajes que no integran el grupo de alto riesgo y ya fueron vacunados.

“Mi mamá sin vacunarse, 87 años, ahí encerrada en el Corral de Bustos. Hace un año que no la veo, y ustedes me muestran a mí que están vacunados, en qué país estamos. Gines, métete las pilas, que se mueren los abuelos”, agregó.

Finalmente Ruggeri reconoció que evita enterarse de aquellas noticias porque le generan mucho malestar: “No sé para qué miro los noticieros, me hace tan mal cuando los veo. Después veo a los jubilados rogando por medicamentos”, sentenció.

Newsletter Deportes LR

Suscríbete aquí al boletín Deportes La República y recibe de lunes a viernes en tu correo electrónico todas las novedades del deporte nacional e internacional.