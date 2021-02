Josué Estrada fue uno de los mejores jugadores del fútbol peruano en la temporada 2020. A pesar de las adversidades por la COVID-19, el lateral de UTC logró afianzarse como uno de los pilares del equipo.

“Meses atrás el profesor Bonillo me dijo que tenía que bajar de peso si quería llegar a la selección y por ello con dietas y gimnasio bajé hasta cinco kilos. Hoy, siendo sincero, me siento mucho mejor que el año pasado”, contó Estrada para Ovación.

El futbolista peruano contó que está muy feliz por el llamado a la selección peruana, que no ve las horas para ir a La Videna y empezar con los entrenamientos, pues este llamado le costó muchísimo esfuerzo, por lo que seguirá trabajando para quedarse.

“Más allá del problema sanitario, en lo deportivo me fue muy bien. ¿Cuál fue la clave? Mejorar como persona y en lo futbolístico tener más gol. En ese sentido, Franco (Navarro) me ayudó muchísimo para progresar, él es muy jodido para esas cosas y ahora vaya de qué manera me sirve”, indicó Josué Estrada.

Sobre la relación con el exjugador de la selección peruana, el lateral dejó claro que es una gran persona y que la presión que ejerce sobre sus futbolistas es clave para su progreso.

“Con él guardo una excelente relación, aunque era insoportable cuando renegaba (risas), pero sabemos que siempre lo hizo por el bien de nosotros. Ahora extraño sus renegadas”, concluyó Estrada.

