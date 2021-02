Peñarol vs. Cerro Largo EN VIVO por la fecha 8 del Torneo Clausura 2021 del Campeonato Uruguayo. El partido de hoy se disputará a partir de las 5.30 p. m. (horario peruano) y 7.30 p. m. (horario uruguayo) en el Estadio Arquitecto Ubilla con transmisión a cargo de VTV y VTV Plus. Para seguir la cobertura ONLINE, con la mejor información en la previa, las alineaciones confirmadas de ambos equipos y la narración de las jugadas más destacadas, revisa La República Deportes.

Peñarol vs. Cerro Largo: ficha del partido

Partido Peñarol vs. Cerro Largo ¿Cuándo juegan? Hoy, miércoles 17 de febrero ¿A qué hora? 5.30 p. m. (Perú), 7.30 p. m. (Uruguay) ¿Dónde? Estadio Arquitecto Ubilla ¿En qué canal? VTV, VTV Plus

¿A qué hora ver Peñarol vs. Cerro Largo?

Uruguay: 7.30 p. m.

Costa Rica: 4.30 p. m.

México: 4.30 p. m.

Colombia: 5.30 p. m.

Ecuador: 5.30 p. m.

Perú: 5.30 p. m.

Estados Unidos (Washington D. C., Miami): 5.30 p. m.

Bolivia: 6.30 p. m.

Venezuela: 6.30 p. m.

Argentina: 7.30 p. m.

Brasil: 7.30 p. m.

Chile: 7.30 p. m.

Paraguay: 7.30 p. m.

España: 11.30 p. m.

Luego del triunfo por la mínima en la última jornada ante Rentistas, Peñarol tiene la oportunidad de encadenar por primera vez en este Torneo Clausura de Uruguay dos victorias seguidas. Su rival en este fecha será Cerro Largo, club que arrastra una racha negativa de cinco derrotas consecutivas.

En su encuentro más reciente, el Mirasol sufrió para imponerse a un rival que jugó casi todo el segundo tiempo con un hombre menos. Facundo Torres marcó el gol del triunfo para los dirigidos por Mauricio Larriera, que se ubican en el quinto lugar de la tabla con 12 puntos.

Los arachanes, por su parte, viven un momento crítico, pues no saben lo que es ganar en el torneo desde hace casi un mes. Luego de su alentador debut ante Danubio, el equipo azul y blanco acumula una igualdad y cinco caídas, la última como local contra Montevideo Wanderers.

El historial reciente entre Peñarol y Cerro Largo le da una ventaja de tres victorias contra dos derrotas al Manya. El año pasado, los aurinegros se impusieron 2-0 en el único cotejo que disputaron ante su rival de turno.

¿Qué canal transmite Peñarol vs. Cerro Largo?

Argentina: GolTV Latinoamerica

Bolivia: GolTV Latinoamerica

Chile: GolTV Latinoamerica

Colombia: GolTV Latinoamerica

Costa Rica: GolTV Latinoamerica

Ecuador: GolTV Latinoamerica

México: GolTV Latinoamerica

Perú: GolTV Latinoamerica

Uruguay; GolTV Latinoamerica, VTV Uruguay, VTV+

Venezuela: GolTV Latinoamerica

Estados Unidos: GOLTV, GolTV Espanol, Fanatiz USA

Peñarol vs. Cerro Largo: últimos partidos

Peñarol 2-0 Cerro Largo

Peñarol 2-1 Cerro Largo

Cerro Largo 1-0 Peñarol

Peñarol 3-1 Cerro Largo

Cerro Largo 1-0 Peñarol

¿Qué canal es VTV en Uruguay?

SI quieres seguir por televisión el partido entre Peñarol y Cerro Largo en Uruguay, debes sintonizar los siguientes canales de acuerdo a tu operador para ver VTV:

Multiseñal Digital: canal 254 (SD)

Telecable: canal 17 (analógico), 111 (digital) y 321 (HD)

Cable 1: canal 3

Lascano TV Digital HD: canal 11 (analógico), 136 (digital) y 1026 (HD).

¿Cómo ver VTV EN VIVO?

En Latinoamérica, VTV también está disponible dentro de la programación que ofrece DirecTV. De acuerdo a tu país, puedes encontrar dicha señal en los siguientes canales:

Argentina: canal 788 (SD)

Chile: canal 788 (SD)

Colombia: canal 788 (SD)

Ecuador: canal 788 (SD)

Perú: canal 788 (SD)

Uruguay: canal 184 (SD) y 1184 (HD).

¿En qué canal ver VTV Plus?

El partido Peñarol vs. Cerro Largo también podrá ser visto por VTV Plus, canal hermano de VTV. En Uruguay, dicha señal está disponible en los siguientes operadores de TV por satélite y cable:

DirecTV: canal 661 (SD) y 1661 (HD)

Cablevisión: canal 708 (HD)

Nuevo Siglo: canal 405 (SD) y 425 (HD)

TCC: canal 405 (SD) y 425 (HD)

Telecable: canal 99 (analógico) y 114 (digital)

Cablevisión 33: canal 646 (SD)

Del Faro TV Cable: canal 341 (SD) y 863 (HD).

¿Cómo ver Peñarol vs. Cerro Largo ONLINE GRATIS?

En caso de que no tengas acceso a VTV ni a VTV Plus, puedes seguir la transmisión en línea del partido Peñarol vs. Cerro Largo a través de La República Deportes, con el relato de las mejores jugadas y el marcador actualizado minuto a minuto.

Newsletter Deportes LR

Suscríbete aquí al boletín Deportes La República y recibe de lunes a viernes en tu correo electrónico todas las novedades del deporte nacional e internacional.