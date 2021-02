Mbappé tras golear al Barcelona: “Es magnífico, pero no hemos ganado nada”

No se ahoga en sus laureles y toma con cautela la hazaña realizada en el Camp Nou. Kylian Mbappé fue la estrella del PSG en la golpiza que le propinó al FC Barcelona por la ida de los octavos de final de la Champions League. El delantero francés terminó anotando un hat trick en el mísmiso Camp Nou.

Tras su buena actuación frente al equipo liderado por Lionel Messi, el campeón del mundo con Francia tomó este resultado positivo con pinzas. “Es magnífico, pero no hemos ganado nada” , expresó el atacante tras el pitazo final.

Sobre los 90 minutos, Mbappé confesó que, junto a sus compañeros, llegaron a Barcelona con la consigna de salir festejando. “Estamos muy contentos. Es un partido muy importante para nosotros. Queríamos venir aquí y ganar. Es lo que hemos hecho de la mejor manera”, dijo a la televisión RMC Sport.

Kylian Mbappé: goles ante FC Barcelona

Luego explicó el significado de jugar con la camiseta parisina. “Siempre he querido dar lo mejor de mí con el PSG, es una camiseta que quiero. No siempre lo he logrado, seguramente todavía tendré partidos malos, pero nunca me voy a esconder. Hoy todo mi trabajo ha dado su fruto”.

Si bien el PSG fue arrollador ante el FC Barcelona, el atacante galo dijo que aún no estaban al 100% físicamente. “Empezamos a estar mejor físicamente, pero aún no estamos en el pico de nuestra forma. Intentaremos seguir progresando”.

También fue consultado sobre su futuro, pero una vez más evadió esa pregunta a su estilo. “Es de idiotas jugarse el futuro a un partido, que sea bueno o malo. Es ridículo. La verdad es que es una reflexión a largo plazo, no en base a un partido o dos. Siempre he dicho que soy feliz aquí, tras partidos así, aún lo soy más”.

