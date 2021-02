Kylian Mbappé: el rey del Camp Nou

La Champions League llegó para quitarle al Barcelona el maquillaje que lleva en la Liga Española hasta desnudarlo en su propia casa. El equipo de Ronald Koeman no pudo esconder sus debilidades en el Camp Nou y se convirtió en presa fácil para un plantel liderado por un muchacho de 22 años.

Y es que Kylian Mbappé, sin mucho esfuerzo, logró que el París Saint-Germain no extrañara a Neymar (lesionado) y dio un recital de aquellos que hoy muchos denominan como una declaración real al Madrid. El francés se lució con un hat-trick, lo cual hace que los rumores sobre su partida a tienda blanca se acentúen aún más. Su primera visita en la casa del clásico rival, tres tantos y dejar al borde de la eliminación a los azulgranas respaldan el deseo de los hinchas que no dudan en verlo como el reemplazo tardío, pero idóneo, de Cristiano Ronaldo, quien además es su ídolo.

El inicio del encuentro hacía presagiar un destino distinto. Bajo muchas emociones, fue Lionel Messi quien abrió el marcador a través de un penal. A pesar de que en un principio parecía no haber infracción de Kurzawa a De Jong, una repetición mostró que existió un imperceptible toque que desestabilizó al holandés dentro del área. No obstante, el tanto no hizo otra cosa que despertar el olfato goleador de Mbappé, quien insistió para celebrar.

Transcurría la media hora de juego, cuando Kylian apareció dentro del área y con una finta dejó en ridículo a su compatriota Lenglet antes de definir arriba al primer palo para poner el 1-1.

El heredero del trono

En el complemento, el PSG se adueñó del balón y lo reflejó en goles. Con el transcurso de los minutos, Ter Stegen se ganaba el cartelito de héroe ante las llegadas de Mbappé y Kean, mientras que el Barza apenas generó peligro con un tiro libre de Messi que no pasó a mayores, pero fue a los 64′ que se produjo el quiebre: Leandro Paredes (uno de los mejores de la cancha) lanzó para Florenzi, que se metió en el área y envió el pase atrás, Piqué llegó a sacar el balón de la boca del arco, pero Mbappé capturó el rebote y sentenció.

Sin embargo, los de Mauricio Pochettino querían más y lo consiguieron al minuto 70. Paredes ejecutó una bola detenida que cayó en el corazón del área y fue conectada de cabeza por Kean, quien estiró la ventaja a 3-1. Sin reacción en el banco azulgrana, la cura parece haberse convertido peor que la enfermedad, pues los culés pasaron más de un apuro. Por ahí Griezmann intentó presionar a Navas, pero no tuvo éxito.

A cinco minutos para el final, Mbappé dijo presente nuevamente. La pesadilla del Barcelona tomó el balón, tras un contragolpe liderado por Draxler, y anotó el 4-1 definitivo para ser catalogado como el mejor del cotejo.

Pero en esta serie nada está dicho. En la revancha −el partido de vuelta− que se jugará el 10 de marzo en el Parque de los Príncipes, Barcelona, al que no le sobran ideas, está obligado a convertir cuatro goles para tener chances de mantenerse vivo en la Champions League. Mientras tanto, en Francia, el rumor de que Messi se irá después de junio al PSG se agiganta día a día.

Liverpool sacó ventaja ante Leipzig

En partido jugado en el Puskás Arena de Hungría, el RB Leipzig cayó por 0-2 frente al Liverpool en el duelo de ida por los octavos de final de la Champions League. Los goles de los ‘Reds’ fueron de Salah a los 53′ y de Mané a los 58′. El cotejo de vuelta se jugará el próximo 10 de marzo.

Juventus, con Cristiano Ronaldo, enfrenta hoy (3 p.m.) al Porto de visita.

Reacciones

Mauricio Pochettino, técnico del PSG

“Mbappé me preguntó cuántas veces había ganado en el Camp Nou. Le dije que una vez, con el Espanyol. Me respondió: Mañana ganarás por segunda vez”.

Ronald Koeman, técnico del Barcelona

“Revertir un 1-4 en casa, no puedo mentir, es muy complicado, hay pocas opciones. La segunda parte ha sido un baño de realidad. Han sido superiores”.

