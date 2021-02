Juventus vs. Porto: Pirlo comparó al club portugués con Atlético de Madrid

La Juventus no la tendrá nada fácil cuando visite al Porto esta tarde (3.00 p. m.) en el Estadio Do Dragão por el partido de ida de los octavos de final de la Champions League. Y eso lo sabe muy bien su entrenador, Andrea Pirlo, quien resaltó las cualidades defensivas de su rival e incluso las comparó con el Atlético de Madrid .

“Es un partido muy complicado, ellos defienden muy bien, mantuvieron la portería a cero cuatro o cinco veces en Champions. Es un equipo compacto, al estilo del Atlético Madrid, son muy buenos en cerrar espacios. Debemos tener mucha paciencia en no forzar jugadas, porque ellos son muy buenos en los contragolpes”, comentó en rueda de prensa el estratega bianconeri.

Andrea Pirlo siguió llenando de elogios al conjunto portugués. “Porto es distinto con respecto a nosotros, cambia dependiendo de la liga portuguesa y de la Champions League. Se parece mucho al Atlético Madrid de Simeone”, añadió.

Por otro lado, el entrenador se refirió sobre los jugadores que no podrán estar en este encuentro, como por ejemplo Paulo Dybala, Leonardo Bonucci y Aaron Ramsey, quienes siguen recuperándose de sus respectivas lesiones. “Están todos convocados, viajarán con nosotros. Bonucci, que no jugará, Ramsey y Dybala. Dybala no está listo para jugar, pero todos viajarán porque quieren estar con el equipo”, comentó Pirlo.

Por último, señaló la importancia de jugar en Portugal, país donde nació y debutó en el fútbol Cristiano Ronaldo. “Cristiano jugará de vuelta en su país y seguro quiere convertir como siempre, sobre todo en este tipo de partidos”, finalizó. Recuerda que puedes seguir el partido entre Juventus vs. Porto en La República Deportes.

Newsletter Deportes LR

Suscríbete aquí al boletín Deportes La República y recibe de lunes a viernes en tu correo electrónico todas las novedades del deporte nacional e internacional.