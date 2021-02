Pablo peirano cumplirá en este 2021 su tercera temporada al frente de Carlos A. Mannucci, sin embargo, a diferencia de las dos anteriores, esta vez ha tenido la oportunidad de armar el equipo y, por ello, existe una motivación especial. En la presente entrevista, el DT. de nacionalidad uruguaya habla del momento actual del “Tricolor” y sus pretensiones para este año.

¿Cuál es el objetivo con Mannucci en este año?

El año pasado cuando tomamos el equipo no estábamos nosotros, había otro entrenador. En principio, el objetivo era mantenerse en la categoría y pudimos llegar a un torneo internacional. Este año queremos volver a clasificar.

¿Qué tan lejos está el equipo del nivel de competencia?

Estamos dentro de los plazos previstos. Estamos saliendo de la pretemporada, los jugadores han trabajado de la mejor manera. El club nos ha brindado todas las comodidades para hacer una buena concentración. Estamos en el nivel que queremos estar. Veo cosas que me ilusionan del equipo, hay algunos jugadores que están en el nivel que esperábamos y otros en crecimiento.

A diferencia de los años anteriores, ahora le tocó armar el equipo ¿Qué tanto incluirá esto en el Mannucci 2021?

Primero, en la elección de los futbolistas dentro de las posibilidades y lo que me pasó en otros años fue nivelarlos física y tácticamente en el comienzo de la semana, ahora tengo a los futbolistas desde cero y estamos marcando las pautas no solo de juego, sino también de comportamiento, que es la parte fundamental para que esto se mantenga en el tiempo.

Es importante equilibrar la parte fútbol y mental...

Para mi es vital tener ese compromsio colectivo, generar una identidad propia, no ser copia de nadie. Vamos a ver un equipo con ambición de ganar los partidos, con un buen fútbol, un equipo que tenga buena dinámica e intenso. Que sea corto en sus líneas y muy concentrado. Dentro de ello, van a aparecer aspectos individuales porque hay jugadores distintos para resolver durante los partidos que se presenten.

¿Individualidades como Guevgeozián?

Cuando los partidos no son abiertos, son parejos y se mantiene la disciplina aparecen los jugadores que hacen la diferencia. Tenemos a Mauro (Guevgeozián), que es una cabeza de área, no solo es definidor, sino también trabaja en la asistencia. Tenemos opciones con Noroha, Relly y “Felucho”, que hacen un buen balance colectivo

¿Debe ser difícil no tener las cosas claras sobre el inicio del campeonato?

Nosotros como trabajadores necesitamos una fecha determinada para poder planificar bien el trabajo, las tareas. Necesitamos sí o sí una fecha determinada. Eso es clave y dentro de lo clave el deporte tiene que estar, no solo el fútbol. Además, la selección también tiene que competir.

¿Le apena el estado actual del Mansiche?

No me gustó nada lo que vi. Sé que Vallejo y Mannucci se pusieron a disposición para arreglar la cancha. Este es un descuido y no puede suceder. Es un espacio abierto que se puede utilizar para hacer deporte.

¿Ya pasó la recordada bronca tras el UCV - Mannucci del 2020?

Para trabajar y vivir el fútbol soy muy pasional. Lo que pasó es que fue un partido de amplio voltaje. Hubo un disparador que generó ciertas discusiones, pero todo quedó ahí. Hablé con el Chemo y lo aclaramos. Tengo una buena relación con él, charlamos mucho acá.