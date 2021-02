Tapia sobre posible convocatoria de Ormeño: “Las puertas están abiertas”

Como uno de los líderes de la selección peruana, Renato Tapia fue consultado sobre la posibilidad de que hayan nuevos integrantes en el equipo para la jornada doble de las eliminatorias que se jugará ante Bolivia y Venezuela en marzo.

El volante nacional se refirió específicamente al delantero Santiago Ormeño, a quien le abre las puertas de la Blanquirroja si es que el entrenador Ricardo Gareca decide convocarlo.

“Lo mejor ahora es tratar de tener jugadores aptos para poder formar la selección y él es un gran jugador, un buen delantero y las puertas de la selección están abiertas para todos los peruanos que estén en buen momento”, sostuvo a ESPN.

Santiago Ormeño logró su primer hat trick con el Club Puebla el sábado 13 de febrero . Foto: Twitter

Además, Renato Tapia añadió: “Que venga o no, no se sabe. Ojalá que siga así, para él y para su carrera, de modo que se sienta mucho mejor, y si el profe tiene la visión de poder llevarlo, bienvenido sea. Lo vamos a recibir como lo hemos hecho con toda la gente que ha venido en estos ciclos”.

Asimismo, se refirió al comentario que hizo Santiago Ormeño sobre Raúl Ruidíaz, y aseguró que en el plantel de la selección peruana no hay intención de ir en contra de algún elemento.

“Mucha gente conoce la interna del grupo y no hay mala intención en lo que se dice, no sé si en el futuro lo haya, pero ahora no. Nunca hubo una mala relación con nadie y Ormeño no es la excepción”, finalizó.

