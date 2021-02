Renato Tapia: Celta de Vigo planea venderlo en 2022 por una mejor propuesta

Tras sus buenas actuaciones con el Celta de Vigo, el nombre de Renato Tapia ha empezado a sonar en diversos equipos europeos, quienes deberían pagar la cifra de 30 millones (cláusula de recisión) para hacerse con sus servicios. Ante este panorama, el conjunto gallego prefiere esperar al mercado de verano de 2022, donde podría recibir un monto mucho mayor por el peruano .

De acuerdo a CeltaVision, medio del mismo equipo español, los altos mandos consideran que debido a la crisis que sufrieron los clubes por la COVID-19, se les haría imposible aceptar una buena propuesta económica por Renato Tapia.

“En el Celta no contemplan la marcha de Renato Tapia en verano. La crisis de COVID-19 les hace pensar que no llegará una oferta convincente y esperarán hasta 2022 para hacer un mejor trato. Solo hay 3-4 equipos que pueden hacer grandes desembolsos y ninguno vale para Tapia”, publica la citada fuente.

Según Transfermarkt, el exjugador del Feyenoord está valorizado en 10 millones de euros y cuenta con una cláusula de recisión de 30 millones.

Renato Tapia habla sobre su presente

El volante de la selección peruana conversó con DIRECTV Sports, donde se refirió a su presente en el Celta de Vigo. “Creo que el secreto de todo esto fue que hubo mucha perseverancia. El tiempo me dio la razón, supo premiarme por mi paciencia, por esperar el momento indicado para moverme, por hacer cosas que antes no hacía. No es una casualidad, sino un trabajo de muchos años”, señaló el mediocampista de 25 años.

Algunas jugadas de Tapia

