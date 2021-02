FC Barcelona vs. PSG EN VIVO se miden este martes 16 de febrero ONLINE GRATIS vía ESPN y ESPN Play por la ida de los octavos de final de la Champions League. Este partido tendrá lugar en el Camp Nou y podrás seguir el minuto a minuto, los goles y el resumen final a través de La República Deportes.

Horarios del partido de FC Barcelona vs. PSG

Si esperaste con ansias el reinicio de la UEFA Champions League y quieres sintonizar el partido de FC Barcelona contra PSG, aquí te mostramos los horarios alrededor del mundo:

Países Hora del FC Barcelona vs. PSG México 2.00 p. m. Perú 3.00 p. m. Colombia 3.00 p. m. Ecuador 3.00 p. m. Estados Unidos (Florida, Miami y Nueva York) 3.00 p. m. Venezuela 4.00 p. m. Bolivia 4.00 p. m. Uruguay 5.00 p. m. Argentina 5.00 p. m. Brasil 5.00 p. m. Chile 5.00 p. m. Paraguay 5.00 p. m. España, Francia, Italia y Alemania 900 p. m.

Pese a que la hinchada no estará presente, eso no quitará el brillo de las estrellas que se volverán a ver las caras en el FC Barcelona vs. PSG cuatro años después de la inolvidable remontada (0-4, 6-1) realizada en 2017 por el club catalán a los actuales subcampeones de Europa.

La mejor versión deLionel Messi, seis veces ganador del Balón de Oro, es esperada en el Camp Nou, ya que el argentino no se verá eclipsado por otros astros, como Neymar o Ángel Di María, quienes no estarán en el partido por lesión y todo el peso irá para Kylian Mbappé.

“Será una eliminatoria muy interesante por la trayectoria de mejoría del Barça en los últimos meses y por la calidad de ellos”, dijo este lunes en conferencia de prensa el técnico azulgrana Ronald Koeman.

“Está claro que ausencias como las de Neymar o Di María son importantes, pero tenemos un grupo de jugadores que están deseosos de jugar este partido y seguro que al que le toque va a cumplir su rol”, señaló por su parte el técnico Mauricio Pochettino.

CON INFORMACIÓN DE AFP

¿Dónde ver FC Barcelona vs. PSG EN VIVO?

Si quieres ver FC Barcelona vs. PSG EN VIVO por la ida de los octavos de final de la UEFA Champions League, a continuación te mostramos los canales que lo transmitirán:

Perú: ESPN, ESPN Play

Argentina: ESPN, ESPN Play

Bolivia: ESPN, ESPN Play

Brasil: Estádio TNT Sports, TNT Go, GUIGO

Chile: ESPN, ESPN Play

Colombia: ESPN, ESPN Play

Costa Rica: ESPN 2 Norte, ESPN Play

Ecuador: ESPN, ESPN Play

México: ESPN 2 Norte, ESPN Play

Paraguay: ESPN, ESPN Play

España: Mitele Plus, Movistar+, Movistar Liga de Campeones

Estados Unidos: CBS All Access, ZonaFutbol, TUDNxtra, Univision NOW, TUDN USA

Uruguay: ESPN, ESPN Play.

FC Barcelona vs. PSG EN VIVO por ESPN

Relatos: Miguel Simón

Comentarios: Diego Latorre.

¿Cómo descargar ESPN Play y ver FC Barcelona vs. PSG?

Puedes ver el partido del FC Barcelona vs. PSG a través de ESPN Play, servicio de streaming de esta cadena deportiva. Para acceder al mismo, ingresa a la página web, descarga ESPN app en Play Store (Android) o App Store (iOS) y disfruta toda la programación disponible en tu teléfono móvil.

