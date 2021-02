Carlos Mosquera adaptado a la altura para buscar destacar en Cienciano

Cienciano apostó esta temporada por un delantero que viene de Colombia para poner la cuota goleadora al equipo. El cafetero Carlos Andrés Mosquera Perea se siente bien en el cuadro cusqueño y apuesta por ser uno de los artilleros de los rojos en la Liga 1 de este año.

El atacante está adaptado a la altura y para él no fue un problema llegar a una ciudad como el Cusco; asimismo, ya quiere poner su velocidad y talento en acción. “El tema de altura no me afecta tan duro porque he venido jugando en clubes de altura”, dijo en el canal You Tube del club cusqueño.

Mosquera no habla mucho, es conciso en expresiones y cuando hace uso de la palabra va al grano, es directo. “Todavía quedan muchos días para empezar el torneo. Esperamos que podamos seguir trabajando de la mejor manera”, sostuvo.

El extranjero se siente uno más en el cuadro de la Plaza San Francisco. Lo trataron como en casa y eso lo reconoce. “Desde que llegué acá me han tratado como una familia. El cuerpo técnico me ha tratado muy bien”, finalizó.

Los otros extranjeros que tiene Cienciano son el argentino Juan Romagnoli, el panameño Abdiel Ayarza, el mexicano Lampross Kontoggianis, y el colombiano Cristian Cangá.