Barcelona vs. PSG: Kylian Mbappé se mostró inquieto, según El Chiringuito

París Saint-Germain, sin Neymar y Ángel Di María, intentará sacar un resultado positivo cuando visite esta tarde al FC Barcelona en el Camp Nou, por los octavos de final de la Champions League. Los parisinos, al no contar con dos de sus grandes estrellas, confiarán en lo que pueda hacer Kylian Mbappé, quien reconoció el campo de juego este lunes 15 de febrero por la noche .

De acuerdo al programa español El Chiringuito, este último se mostró “nervioso”, pues estuvo acompañado de su entrenador Mauricio Pochettino. “Está inquieto, es obvio, y no me parece anormal, eso no significa que al minuto de juego no vaya a sentirse como todos los domingos cuando juega con su equipo. En este momento la está pasando mal, está deseando que empiece el partido ya”, expresó uno de los panelistas.

Por otro lado, sus compañeros, junto al conductor Josep Pedrerol, comenzaron a debatir esto último. “Yo no veo a Mbappé como un flan, lo veo sonriendo porque está jugando con el balón, haciendo bromas con Pochettino, con el fisio y los demás, es un jugador con confianza”, expresó uno de ellos. Finalmente, todos llegaron a la conclusión de que, sin Neymar ni Di María, los focos recaen sobre Mbappé .

Barcelona vs. PSG

Azulgranas y parisinos chocarán esta tarde (3.00 p. m.) en el Estadio Camp Nou por el partido de ida de los octavos de final de la Champions League. En la previa de este importante cotejo, el entrenador culé Ronald Koeman sostuvo que no considera que “haya otros equipos mucho mejores que el Barcelona”. Recuerda que podrás seguir el minuto a minuto en La República Deportes.

