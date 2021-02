¡Día de Champions League! El torneo de clubes más importante de Europa vuelve este martes 16 de febrero con un partido que genera mucha expectativa para los amantes del fútbol: FC Barcelona vs. PSG.

El encuentro entre los catalanes y los parisinos abrirá el telón de los octavos de final de la Liga de Campeones 2020-2021 e iniciará a las 3.00 p. m. (hora peruana) en el Camp Nou.

Mbappé será titular en el PSG y la principal carta de gol. Foto: EFE/Enric Fontcuberta

El conjunto del FC Barcelona contará con Lionel Messi de titular para buscar una victoria que le permita encaminar su clasificación a la siguiente ronda. No obstante, hay jugadores que no tienen asegurada su presencia en el once titular, como Gerard Piqué y Samuel Umtiti. El defensor Ronald Araujo está lesionado, por lo que fue descartado.

En tanto, el cuadro del PSG llegará a este duelo con la ausencia de Neymar. El brasileño está lesionado y es duda para la revancha. La responsabilidad del ataque recaerá en Mauro Icardi y Kylian Mbappé.

El último enfrentamiento por octavos de final entre el PSG y el FC Barcelona fue en la remontada histórica del 6-1.

Sergi Roberto marcó el 6-1 en aquella remontada histórica del FC Barcelona sobre el PSG en la Champions League 2016-2017. Foto: difusión

Pronóstico del partido de FC Barcelona vs. PSG

Las casas de apuestas señalan que el pronóstico del partido entre el FC Barcelona vs. PSG es favorable para los culés. Si bien ambos equipos han recuperado terreno en sus respectivas ligas, el buen momento de Messi genera un plus extra, a comparación del PSG que no podrá contar con su estrella Neymar.

Historial de partidos del FC Barcelona vs. PSG

El PSG y el FC Barcelona se han enfrentado en 10 ocasiones por la Champions League. El saldo de resultados es el siguiente: tres victorias para los franceses, cuatro triunfos para los catalanes y tres empates.

¿A qué hora juega FC Barcelona vs. PSG?

Perú: 3.00 p. m.

Ecuador: 3.00 p. m.

Colombia: 3.00 p. m.

Estados Unidos: 3.00 p. m.

México: 3.00 p. m.

Bolivia: 4.00 p. m.

Venezuela: 4.00 p. m.

Uruguay: 5.00 p. m.

Argentina: 5.00 p. m.

Paraguay: 5.00 p. m.

Chile: 5.00 p. m.

Brasil: 5.00 p. m.

España: 9.00 p. m.

¿Qué canal transmitirá el partido de Barcelona vs PSG?

Argentina: ESPN Play Sur, ESPN2 Sur

Bolivia: ESPN Play Sur, ESPN2 Sur

Brasil: Estádio TNT Sports, TNT Go, GUIGO, TNT Brasil

Canadá: DAZN

Chile: ESPN Play Sur, ESPN2 Sur

China: PPTV Sport China, QQ Sports Live, Migu

Colombia: ESPN2 Colombia, ESPN Play Sur

Costa Rica: ESPN2 Norte, ESPN Play Norte

Ecuador: ESPN Play Sur

Francia: RMC Sport en direct, RMC Sport 1

Alemania: Blue Sport, Sky Sport 1/HD, Sky Go, Sky Ticket

Internacional: Facebook Watch

Italia: SKY Go Italia, Canale 5, Sky Sport Uno, Sky Sport 252, NOW TV

Japón: WOWOW Prime

México: ESPN2 Norte, ESPN Play Norte

Panamá: ESPN Play Norte, Flow Sports App, ESPN2 Norte, Flowsports.co

Paraguay: ESPN Play Sur, ESPN2 Sur

Perú: ESPN2 Sur, ESPN Play Sur

Portugal: Eleven Sports 1 Portugal

Rusia: Матч! Футбол 3, Sportbox.ru matchtv.ru , Матч!

España: Mitele Plus, Movistar+, Movistar Liga de Campeones

Reino Unido: BT Sport 3, Talksport 2 Radio UK, BT Sport App, BTSport.com

Estados Unidos: CBS All Access, ZonaFutbol, TUDNxtra, Univision NOW, CBS Sports Network, TUDN.com , TUDN App, TUDN USA, Univision

Uruguay: ESPN2 Sur, ESPN Play Sur

