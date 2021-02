A pesar de no vivir un buen presente, Alianza Lima celebra este 15 de febrero su aniversario número 120 y los hinchas han manifestado su amor por el club en las redes sociales. Asimismo, exjugadores han expresado sus sentimientos por el club en este día festivo, como es el caso de Waldir Sáenz.

El máximo goleador en la historia de Alianza Lima se mostró agradecido por todo lo que recibió cuando defendía la camiseta blanquiazul. No obstante, también se refirió a los problemas internos que llevaron al club a la Segunda División del fútbol peruano.

“Alianza Lima es mi segunda casa, es mi familia y es el equipo que me dio un nombre. Siempre estaré agradecido con ellos, me enseñaron a querer esta camiseta. Yo llegué muy pequeño al club, cuando tenía 12-13 años. Fui a probarme en un partido de práctica y tuve la suerte de ser el niño elegido, entre tantos otros”, empezó diciendo el exdelantero en Las Voces del Fútbol.

Sobre la pérdida de la categoría, Waldir Sáenz dijo lo siguiente: “ Han cambiado la historia de Alianza por dinero. Ya no hay nadie que te enseñe a amar y respetar al club por no haber gente identificada . La mancha del descenso no se borra, eso quedará para siempre, lo que debemos hacer de ahora en adelante es marcar la diferencia en todo y devolverle la identidad a Alianza Lima”.

El exatacante de 47 años señaló que está decidido a ser el gerente de Alianza Lima en un futuro, ya que, según él, “no se necesita solo experiencia, te sirve haber estado en la cancha, si uno se rodea de gente capacitada se hace más fácil”.

