Sasha Banks sobre Bianca Belair: “Estoy lista para vivir un momento mágico”

WWE llevó a cabo el Royal Rumble 2021 el último domingo 31 de enero y una de las protagonistas de aquella noche fue Bianca Belair, al coronarse ganadora de la batalla real femenina. Aún no da a conocer a quién retará, pues tiene la opción de desafiar a cualquier campeona de las tres marcas.

Sin embargo, este viernes 13 de febrero tuvo un careo con Sasha Banks y todo parece indicar que ambas se verán las caras en Wrestlemania 37 . ‘The EST’ ha reconocido en anteriores ocasiones su admiración por la ‘Jefa’ y que le gustaría enfrentarse a ella, sobre todo, si es por el título de mujeres, en este caso de SmackDown.

La vigente campeona femenina del roster azul ofreció una entrevista al programa Talking Smack, en la cual dejó atrás su personaje en la lucha libre y también tuvo grandes elogios con la exluchadora de NXT. Asimismo, señaló que para ella también es una ilusión tener un duelo con ella en el denominado escenario más grande de todos.

“Me encantaría que Bianca me eligiera porque soy la mejor de WWE, ¿de acuerdo? Y ella es nueva, prometedora y genial. Bianca se autodefine como la más fuerte y dura de todas, pero no es la mejor, tiene un largo camino por recorrer. Pero la convertiré en la superestrella que necesita ser”, sostuvo.

Y agregó: “Estoy en WWE y he hecho todo lo que dije que iba a hacer. Y para el evento principal de WrestleMania es algo que me encantaría que sucediera. Lo he estado escribiendo en redes sociales desde hace tiempo y estoy lista para vivir un momento mágico, estoy muy emocionada”.

Palabras de Bianca Belair

“Encabezar WrestleMania con Sasha Banks sería más que solo un combate, es más que tener una lucha y darlo todo al máximo. Sería una gran forma de representación social que pasaría a los libros de historia, se me pone la piel de gallina de solo pensarlo. Es algo que necesito que suceda, para que la comunidad afroamericana hiciera aún más historia dentro de WWE”, puntualizó hace algunas semanas Belair.

