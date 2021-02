Renato Tapia: Casemiro y yo somos jugadores parecidos

En la mejor etapa de su carrera futbolística, Renato Tapia es elogiado a nivel mundial por su gran desempeño en el Celta de Vigo y la determinante presencia que impone al rival en el mediocampo, por lo cual fue considerado uno de los mejores refuerzos de una de las ligas más importantes del mundo, la española.

El volante de la selección peruana ha sido comparado con uno de los referentes del Real Madrid, Casemiro, debido a las características que ambos poseen en el campo, aunque sus labores no siempre sean resaltadas.

“Somos jugadores parecidos en esquemas distintos y con jugadores distintos, sobre todo. Y yo creo que al defensa y al volante no se le toma mucho en cuenta ni se le reconoce tanto el trabajo. Y de hecho que defensivamente mis compañeros me están ayudando muchísimo”, declaró Renato Tapia en una entrevista a DirecTV Sports.

De otro lado, el denominado ‘ Capitán del Futuro’ aseguró que está concentrado en su presente con el Celta de Vigo, pese a que fue relacionados con clubes europeos importantes como Juventus, PSG y hasta Atlético de Madrid.

“Tranquilo. Lo he visto, pero ahora estoy enfocado en el Celta que me dio la oportunidad de poder jugar acá en LaLiga y creo que ese respeto y esa gratitud hacia el club no la voy a perder nunca sobre todo en estos momentos que se merece respeto. Yo hablar de otros clubes, de otras ofertas o de lo que sea, lo tomo con mucha tranquilidad y sigue enfocado en lo mío”, sostuvo.

