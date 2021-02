Histórico del Liverpool califica de “cono” a Davinson Sánchez

El partido de la fecha en la Premier League se disputó este sábado 13 de febrero en el Etihad Stadium. Sus protagonistas fueron Manchester City y Tottenham. El cuadro celeste aplastó a domicilio por 3-0 y permanece en lo más alto de la tabla. Uno de los más criticados del fin de semana fue Davinson Sánchez, incluso, por icónicos futbolistas.

El histórico jugador del Liverpool, Jamie Carragher, es comentarista deportivo en la cadena británica Sky Sports y no se perdió la oportunidad de despotricar contra el defensor colombiano, quien quedó en ridículo con un futbolista contrario en el segundo gol del elenco dirigido por ‘Pep’ Guardiola.

El otrora central inglés es todo un emblema en el club rojo y en la Premier disputó en total 508 partidos, todos con la misma camiseta. Por dicha razón, su opinión es muy valiosa entre los hombres de fútbol. En su programa, no tuvo piedad con el exmarcador del Ajax y lo calificó de “cono”.

Carrager destruyó a Sánchez y lo puso entre los peores no solo de la jornada, sino de toda la liga: “Es como un cono. Está por todos lados sin hacer nada. Es un defensor impactante. No tiene idea de dónde está, es débil. Gündogan fue inteligente, usó su cuerpo y cuando ese tipo está en posición, simplemente no sientes que vaya a fallar”.

İlkay Gündoğan lideró el triunfo del Manchester City con un doblete. Foto: EFE

Añadió: “Realmente es una vergüenza. Fue un gran partido para los de ataque, pero la defensa fue impactante. Sánchez marcó dos goles para nosotros y fue nuestro peor jugador”

El tanto en el cual falló el cafetero, Ederson mandó un pelotazo desde su propio arco y tenía ganada la posición, pero no calculó bien y el mediocampista alemán, quien convirtió dos anotaciones ese día, aprovechó su error y lo dejó desparramado sobre el césped, al mismo estilo de Messi contra Boateng.

