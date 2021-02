Tapia sobre su buen momento en el Celta: El secreto fue la perseverancia

Es el jugador revelación de LaLiga y el futbolista peruano en el extranjero con el mejor presente. Renato Tapia, volante del Celta de Vigo, cosecha elogios con cada partido que juega en el torneo español por su buen rendimiento, el cual considera que viene alcanzando producto de su perseverancia.

“ Creo que el secreto de todo esto fue que hubo mucha perseverancia. El tiempo me dio la razón, supo premiarme por mi paciencia , por esperar el momento indicado para moverme, por hacer cosas que antes no hacía. No es una casualidad, sino un trabajo de muchos años”, manifestó el ‘Cabezón’ en diálogo con DirecTV.

Respecto a los halagos que recibe, se mostró agradecido por el reconocimiento que se hace de su juego tanto en España como en Perú. “Se siente bonito que la gente española esté hablando y los peruanos se sientan orgullosos de mi rendimiento, de lo que estoy haciendo. Que no solo se quede en comentario, sino que puedan ver los partidos y sepan lo que estoy haciendo”, agregó.

En el cotejo más reciente del Celta, la actuación de Tapia motivó que el programa Carrusel Deportivo, de la cadena SER, le otorgue una calificación de 9 puntos. Además, el diario La Voz de Galicia se refirió al peruano como “la mayor mosca cojonera que se ha visto en mucho tiempo”.

Para el mediocampista de 25 años, las constantes opiniones favorables sobre él lo motivan a seguir esforzándose para mantener el nivel exhibido hasta ahora. “Me llena de mucho orgullo y me da muchísimas fuerzas para seguir trabajando y sostener este momento, que es lo más difícil, no solo llegar, sino mantenerlo”, sentenció Tapia.

