Tabla de posiciones del fútbol chileno: así va Colo Colo en la fecha final

Más de un año después desde su inicio, el Campeonato Nacional de Chile 2020 llega a su fin con una definición de infarto en la lucha por la permanencia. Hasta cinco clubes se mantienen en vilo por saber quién acompañara a Deportes Iquique a la segunda división el próximo año, además de tener que definir a los dos que deberán disputar la promoción.

Colo Colo, uno de los equipos más populares del país, no descenderá al término de esta jornada, al menos no de forma directa. El Cacique no tiene problemas en la tabla de coeficientes, pero sí lo complica su ubicación en la tabla anual, donde marcha en la antepenúltima posición con 38 puntos. Un triunfo disipará cualquier temor relacionado al descenso, pero un empate o una derrota lo obligará a depender de otros resultados para asegurar su continuidad en la máxima categoría.

Coquimbo Unido, colero absoluto de la tabla anual con apenas 34 unidades, debe ganar y esperar que Iquique no obtenga tres puntos en su duelo contra Santiago Wanderers para acceder a la promoción. Si los dragones salen victoriosos, el Pirata será el segundo descendido del certamen.

Así marchan las dos tablas del campeonato chileno

Situación similar a la de Colo Colo es la que atraviesa Audax Italiano. Al cuadro itálico podría servirle hasta un empate, aunque, si pierde, el peor de los escenarios es que tendrá que disputar la promoción. Por último, a Universidad de Concepción solo le sirve el triunfo y una derrota de Deportes La Serena para dejar el penúltimo puesto en la tabla de coeficientes y evitar, al menos, el descenso directo.

Salvo el cuadro Campanil, que jugará por la mañana contra el tricampeón Universidad Católica, los demás equipos involucrados con la baja se enfrentarán en simultáneo (4.00 p. m. de Perú y 6.00 p. m. de Chile). El desenlace de esta dramática definición lo podrás conocer en directo vía La República Deportes.

Campeonato Nacional de Chile: tabla de posiciones

Tabla de posiciones de la liga chilena. Foto: FlashScore

Campeonato Nacional de Chile: últimos lugares de la tabla de coeficientes

Puesto Equipo Pts PJ Promedio 16 Deportes La Serena 39 33 1,182 17 Universidad de Concepción 64 57 1,072 18 Deportes Iquique (descendido) 60 58 1,024

Newsletter Deportes LR

Suscríbete aquí al boletín Deportes La República y recibe de lunes a viernes en tu correo electrónico todas las novedades del deporte nacional e internacional.