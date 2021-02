Renato Tapia se ha convertido en uno de los baluartes del Celta de Vigo en LaLiga Santander. Su gran rendimiento originó que diversos equipos se fijen en él como un posible refuerzo para la próxima temporada.

La cláusula de recisión de Renato Tapia está situada en 30 millones de euros. Una cifra realmente importante en caso de que un equipo se decida a contar con sus servicios para el siguiente curso.

La venta histórica del Celta de Vigo fue la del pivote eslovaco de 26 años Stanislav Lobotka por 20 millones en enero del 2020 al Nápoli de la Serie A, club dirigido por Gennaro Gattuso.

El volante de la selección peruana no solo ha sido felicitado por los hinchas del equipo celtista, sino también por sus compañeros. Aaron Martín, lateral izquierdo de la escuadra gallega que resaltó la labor de Renato Tapia en el campo de juego.

“No lo conocía cuando llegué a Vigo, pero ya me habían hablado muy bien de él. Y desde que estoy aquí, me ha quedado claro que es un grandísimo futbolista, tiene unas cualidades enormes”, aseguró el español para EFE.

“Es un espectáculo, siempre está bien colocado para ayudar al compañero”, agregó Martín. El lateral izquierdo añadió también que el ‘Cabezón’ es un “pilar” del equipo dirigido por Eduardo Coudet.

Renato Tapia, de 25 años, disputó 22 partidos como titular en el Celta de Vigo y solo se perdió uno por acumulación de amarillas.

