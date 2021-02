Renato Tapia es “un espectáculo, siempre está bien colocado”, según Martín

Los elogios no paran de llegarle a Renato Tapia. Tras la victoria ante Elche por LaLiga Santander, el volante de la selección peruana ha sido felicitado no solo por los hinchas del equipo celtista, sino también por la prensa hispánica y ahora último, por uno de sus compañeros. Aaron Martín, lateral izquierdo de la escuadra gallega tuvo palabras para el ‘Cabezón’, a quien calificó de “grandísimo futbolista” .

“No lo conocía cuando llegué a Vigo, pero ya me habían hablado muy bien de él. Y desde que estoy aquí me ha quedado claro que es un grandísimo futbolista, tiene unas cualidades enormes”, aseguró el futbolista en conversación con EFE.

Aaron Martín no se quedó corto y siguió hablando de Renato Tapia, mencionando que “es un espectáculo, siempre está bien colocado para ayudar al compañero”. El lateral izquierdo añadió también que el ‘Cabezón’ es un “pilar” del equipo dirigido por Eduardo Coudet. El volante de la selección peruana ha disputado 22 partidos como titular en el Celta de Vigo y solo se perdió uno por acumulación de amarillas.

Renato Tapia habla sobre su momento en Celta

En conversación con DIRECTV Sports, el mediocampista de 25 años se refirió al buen momento que viene pasando en el Celta de Vigo. “Creo que el secreto de todo esto fue que hubo mucha perseverancia. El tiempo me dio la razón, supo premiarme por mi paciencia, por esperar el momento indicado para moverme, por hacer cosas que antes no hacía. No es una casualidad, sino un trabajo de muchos años”, manifestó.

Mira aquí algunas jugadas de Tapia

