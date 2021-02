FC Barcelona: Ilax Moriba pasó de pedirle fotos a jugar con Lionel Messi

Un sueño hecho realidad. Una de las sorpresas en la lineación del FC Barcelona ante el Alavés fue la inclusión del juvenil Ilaix Moriba , quien no solo debutó en LaLiga Santander, sino que también brindó una asistencia para Trincao en la victoria azulgrana por 5-1. Sin duda alguna, una noche para el recuerdo para el canterano, quien compartió una fotografía suya con Lionel Messi en su cuenta de Twitter.

Bajo el título de how it started, how it’s going (cómo empezó y cómo va ahora), colgó dos imágenes ubicadas en diferentes épocas. En la primera se puede ver a Moriba pidiéndole una foto al capitán azulgrana, mientras que en la otra el futbolista español nacido en Guinea aparece celebrando uno de los goles junto a Lionel Messi.

Ilaix comparó sus fotografías con Messi. Foto: Twitter

“¿Que si guardaré algo de lo utilizado hoy? Lo guardaré todo, los recuerdos, nunca se me va a olvidar esto. Solo nos ha faltado la afición que nos esté animando”, comentó un emocionado Ilaix Moriba en conversación con Barca TV . El canterano aseguró sentirse “muy feliz” por haber disputado un partido con el primer equipo en el Camp Nou. “Para mí es un sueño total. Soy ambicioso, estoy contento”, añadió.

Sin embargo, no todo fue color de rosas, pues Moriba tuvo un error que desencadenó en el gol del Alavés. “Puede que me quede con el error, pero estoy feliz. Creo que he hecho un buen partido y he dado una asistencia que permitió a Trincao abrir el marcador”, afirmó Ilaix, quien finalmente tuvo palabras para Lionel. “Levantaba la cabeza y veía a Messi y a Griezmann, ha sido todo magnífico. Soy ídolo de muchos jugadores, pero Messi es el mejor del mundo y solo puedo estar agradecido de que me haya dado un pase”, expresó.

Mira aquí la asistencia de Moriba para Trincao

Newsletter Deportes LR

Suscríbete aquí al boletín Deportes La República y recibe de lunes a viernes en tu correo electrónico todas las novedades del deporte nacional e internacional.