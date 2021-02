Ver Colo Colo vs. O’Higgins EN VIVO EN DIRECTO hoy, domingo 14 de febrero, partido pactado por la última fecha del Campeonato Nacional 2021 de Chile. Este importante cotejo se llevará a cabo en el Estadio El Teniente (Rancagua) desde las 4.00 p. m. (hora peruana) y 6.00 p. m. (hora chilena), y contará con transmisión de las señales TNT Sports y TNT Sports 2, en territorio chileno.

Colo Colo visitará a O'Higgins. Foto: Twitter/ColoColo

Colo Colo se juega el partido más importante de su historia esta tarde ante O’Higgins en el Estadio El Teniente, recinto donde podrá escapar completamente del descenso o, para males, culminar una mala campaña de la peor manera. Los dirigidos por Gustavo Quinteros no pueden pensar en otra cosa que no sea ganar , ya que los tres puntos los salvarían inmediatamente. Cualquier otro resultado, los obligará a escuchar cómo van los otros encuentros.

Si el Cacique iguala en Rancagua, necesitará que Audax Italiano pierda contra Deportes La Serena en La Portada . Si se cae ante O’Higgins, tendrá que esperar que Iquique no venza a Santiago Wanderers y que Coquimbo Unido se imponga ante Palestino.

Colo Colo vs. O’Higgins: ficha del partido

Partido Colo Colo vs. O’Higgins ¿Cuándo juegan? Domingo 14 de febrero ¿Dónde? Estadio El Teniente ¿A qué hora? 4.00 p. m. (hora peruana) ¿En qué canal? TNT Sports, TNT Sports 2, TNT Sports Go

Para este cotejo, Gustavo Quintero no podrá contar con Juan Manuel Insaurralde , quien se fue expulsado en el partido ante Cobresal por sus fuertes reclamos en contra del árbitro por no cobrar un penal. En la lista de convocados, el entrenador colocolino incluyó a Esteban Paredes, quien no estuvo presente en el anterior partido, además decidió no poner a Pablo Mouche, quien no seguirá en el club.

¿A qué hora juegan Colo Colo vs. O’Higgins?

Chile: 6.00 p. m.

Costa Rica: 3.00 p. m.

México: 3.00 p. m.

Colombia: 4.00 p. m.

Ecuador: 4.00 p. m.

Perú: 4.00 p. m.

Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington D. C.): 4.00 p. m.

Bolivia: 5.00 p. m.

Venezuela: 5.00 p. m.

Argentina: 6.00 p. m.

Brasil: 6.00 p. m.

Paraguay: 6.00 p. m.

Uruguay: 6.00 p. m.

España: 10.00 p. m.

Convocados del Cacique. Foto: Twitter/@ColoColo

¿En qué canal ver Colo Colo vs. O’Higgins?

Chile: TNT Sports Go, TNT Sports HD, TNT Sports 2

Internacional: Estadio TNT Sports, Bet365

¿Qué canal es TNT Sports?

TNT Sports 2 (Ex CDF Premium)

VTR: 165 (SD)

DTV: 631 (SD)

ENTEL: 242 (SD)

CLARO: 190 (SD)

GTD/TELSUR: 71 (SD)

MOVISTAR: 486 (SD)

TU VES: 504 (SD)

TNT Sports HD (Ex CDF HD)

VTR: 855 (HD)

DTV: 1631 (HD)

ENTEL: 243 (HD)

CLARO: 490 (HD)

GTD/TELSUR: 845 (HD)

MOVISTAR: 896 (HD)

¿Cómo ver Colo Colo vs. O’Higgins ONLINE GRATIS?

¿Qué resultados necesita Colo Colo para no descender?

Si gana : el cuadro de Gustavo Quinteros llegará a 41 puntos y se salvará automáticamente.

: el cuadro de Gustavo Quinteros llegará a 41 puntos y se salvará automáticamente. Si empata : Colo Colo necesitaría que Deportes La Serena venza a Audax Italiano (38 puntos).

: Colo Colo necesitaría que Deportes La Serena venza a Audax Italiano (38 puntos). Si pierde : la única forma en la que el club de Gabriel Costa evite el partido de promoción sería que Coquimbo Unido le gane a Palestino y Deportes Iquique, ya descendido, pierda contra Santiago Wanderers.

: la única forma en la que el club de Gabriel Costa evite el partido de promoción sería que Coquimbo Unido le gane a Palestino y Deportes Iquique, ya descendido, pierda contra Santiago Wanderers. El peor escenario posible para Colo Colo es quedar penúltimo en la tabla anual y tener que jugar la promoción. En ese caso, deberá disputar la permanencia contra un rival aún por definir en un solo partido a cancha neutral.

Campeonato Nacional de Chile: así marcha la tabla de posiciones

Tabla de posiciones. Foto: Flashscore

Colo Colo vs. O’Higgins: posibles alineaciones

Colo Colo: Cortés; Rojas, Barroso, Falcón, Suazo; Carmona, Fuentes; Fernández; Solari, Parraguez, Mouche.

DT: Gustavo Quinteros.

O’Higgins: Batalla; Magalhaes, González, Cahais, Cereceda; Acevedo, Alarcón; Fernández; Castro, Larrondo, Díaz.

DT: Dalcio Giovagnoli.

Colo Colo vs. O’Higgins: historial de partidos

Colo Colo 0-1 O’Higgins

O’Higgins 1-0 Colo Colo

Colo Colo 3-2 O’Higgins

O’Higgins 1-1 Colo Colo

Colo Colo 1-1 O’Higgins.

