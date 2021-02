Reimond Manco: “Me inflaron como globo y después me reventaron como piñata”

En los primeros años de su carrera, Reimond Manco era considerado una de las mayores promesas del fútbol peruano. Con dicho cartel y antes de cumplir los 18 años, el delantero partió para unirse a las filas del PSV Eindhoven, donde no llegó a consolidarse y terminó por regresar al torneo local para jugar en diferentes clubes.

Actualmente, con 30 años, el futbolista de Alianza Universidad consideró que fue ensalzado y criticado en exceso por la prensa, hecho que pesó en los años siguientes de su trayectoria.

“Cuando salí a jugar profesionalmente y me di a conocer, no sabía lo que era el mundo de la televisión ni el periodismo. A mí me inflaron como un globo y después me reventaron como piñata . Yo no me caí al suelo, caí más abajo del suelo. No todos tienen la misma cabeza para levantarse”, declaró en entrevista con Líbero.

Acerca de la presión a la que están sometidos los jugadores, el exatacante de Alianza Lima opinó que “hay críticas constructivas y críticas destructivas”. “Vas a llorar en algún momento, si tienes un partido malo no vas a poder salir de tu casa. Eso es complicado”, afirmó el futbolista.

Manco agregó que, debido a la realidad que vivió, prefiere que sus hijos no sigan sus pasos y opten por una profesión alejada del balompié: “Personalmente, no quisiera que mis hijos sean futbolistas. Por eso trato de decirles que sean lo que quieran ser. Pero, bueno, que ellos decidan”.

Reimond Manco fue contratado para la temporada 2021 por el club huanuqueño, el cual será su décimo equipo en el Perú. En los campeonatos de 2006 y 2011 se proclamó campeón nacional con Alianza Lima y Juan Aurich, respectivamente.

