Ver Real Madrid vs. Valencia EN VIVO EN DIRECTO por la jornada 24 de LaLiga Santander. El Merengue se enfrenta al Che este domingo 14 de febrero en el Estadio Alfredo Di Stéfano desde las 10.15 a. m. y contará con transmisión de DIRECTV Sports. Además, recuerda que podrás seguir la TRANSMISIÓN ONLINE del cotejo en DIRECTV Play y La República Deportes, donde te traeremos el minuto a minuto, la previa y todas las incidencias.

La Casa Blanca saldrá con todo ante Valencia para acortar las diferencias con el líder Atlético de Madrid. Actualmente, el Real Madrid se ubica en la tercera casilla de LaLiga Santander con 46 unidades, mientras que los colchoneros están en el primer lugar con 54 puntos. Por otro lado, Valencia marcha en la doceava posición con 24 unidades.

Real Madrid vs. Valencia: ficha del partido

Partido Real Madrid vs. Valencia ¿Cuándo juegan? Domingo 14 de febrero ¿Dónde? Estadio Alfredo Di Stéfano ¿A qué hora? 10.15 a. m. ¿En qué canal? DIRECTV Sports, DIRECTV Play

El cuadro de Zinedine Zidane viene de vencer por 2-0 a Getafe, encuentro donde Karim Benzema y Ferland Mendy anotaron los goles de la victoria. Para este cotejo, el francés recupera a Toni Kross, quien cumplió su fecha de suspensión, así como también a Dani Carvajal y Lucas Vásquez, quienes se recuperaron de sus lesiones. Por otro lado, Álvaro Odriozola, Sergio Ramos, Militao, Rodrygo, Valverde, Hazard y Marcelo se siguen recuperando.

“Queremos seguir con lo que estamos haciendo. Tenemos buena energía y mañana es una buena oportunidad para reivindicarnos”, comentó en la previa del encuentro el estratega merengue.

Por su parte, Valencia se encuentra haciendo una campaña irregular en LaLiga Santander. “Todos tenemos en mente el resultado que conseguimos. Fue mucho trabajo, no es fácil tener el dominio. Estamos preparados para un partido muy exigente y dependiendo de cómo se vaya dando con un equipo más alto o más bajo hay que defender bien, no solo con velocidad a la espalda de la defensa. Tenemos que manejar diferentes registros”, declaró el entrenador Javi García.

Convocatoria del Real Madrid.

Real Madrid vs. Valencia: posibles alineaciones

Real Madrid: Thibaut Courtois; Dani Carvajal, Nacho Fernández, Raphael Varane, Ferland Mendy; Casemiro, Toni Kroos, Luka Modric; Marco Asensio, Vinícius, Karim Benzema.

Valencia: Jaume Doménech; Thierry Correia, Gabriel Paulista, Ferro, José Luis Gayá; Daniel Wass, Carlos Soler, Uros Racic, Gonçalo Guedes; Maxi Gómez, Patrick Cutrone.

Real Madrid vs. Valencia: historial de partidos

Valencia 4-1 Real Madrid

Real Madrid 3-0 Valencia

Valencia 1-3 Real Madrid

Valencia 1-1 Real Madrid

Valencia 2-1 Real Madrid

