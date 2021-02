Cristian Bordacahar: “En FBC Melgar hay que darlo todo”

Como algunos de sus compatriotas argentinos, Cristian Bordacahar jugará por primera vez fuera de su país. Si es que a sus 29 años le dieron la chance de jugar en FBC Melgar es porque su rendimiento dentro del campo debe ser bueno y tiene que responder con goles o asistencias, sobre todo.

Jugará junto a Quevedo, Iberico, Vidales, Sánchez y Bernardo Cuesta en la ofensiva melgariana, la competencia, en el papel, es dura. En sus primeras declaraciones, luego de tres semanas de entrenamientos en Arequipa, reiteró en varias ocasiones: “Hay que darlo todo”.

Más que ser un jugador de área, se identifica como uno que pelea todo en el medio campo y busca habilitar a sus compañeros. Seguro es por eso que entre el 2018 y el 2020 en su exclub Ferro Carril Oeste jugó 44 partidos y convirtió solo siete goles.

“Donde vayamos o quien toque hay que darlo todo. Me recibieron muy bien y la verdad eso es muy bueno para uno que viene de lejos, siempre me han dado palabras de aliento y estoy muy metido en el grupo y a darlo todo”, dijo en entrevista realizada por el club Melgar.

Bordacahar venía de realizar una pretemporada en su exclub, por lo que no le costó mucho adaptarse a la altura de Arequipa. “Conocía a Melgar de sus últimos años de verlo jugar copas, eso fue muy influyente para mí, tuve varias conversaciones con el cuerpo técnico y me habló bien del club, uno no lo dudó y usó la cabeza para venir pronto y con todas las ganas”.

Entrenamientos normales

Con las nuevas disposiciones que dio el Gobierno sobre los entrenamientos, el FBC Melgar continuará con sus trabajos presenciales. Este 12 de febrero, luego de casi más de un año, el equipo volvió a pisar la cancha del estadio Monumental Arequipa de la UNSA. Se cumplieron todos los protocolos de salud y se supo que el comando técnico quedó conforme con el estado del campo de juego.

El domingo 13 habrá descanso y el lunes 14 entrenarán en el Club del Abogado. Iniciarán así su sétima semana de pretemporada física de cara al inicio del torneo local, posiblemente el 12 de marzo y su primer partido por Copa Sudamericana ante Carlos Mannucci el 18 del mismo mes.