Cindy Novoa: “Vamos a tratar de ganar y clasificar a la Copa Libertadores”

La noticia ‘bomba’ de la semana fue la llegada de Cindy Novoa a Alianza Lima. La mediocampista de 25 años, quien dejó de pertenecer a Universitario de Deportes hace ya varios días, fue anunciada entre bombos y platillos por la institución victoriana.

En su primer día como íntima, Cindy Novoa habló con la prensa oficial del cuadro victoriano. La deportista brindó sus primeras impresiones con respecto a su llegada a Matute, así como su meta con El Equipo del Pueblo: campeonar sí o sí .

“Hubo esa posibilidad de jugar por Alianza y me pareció un proyecto muy bueno. Vi los comentarios y le estoy agradecida al hincha. Espero estar a la altura y será un placer jugar para ellos. El proyecto y los objetivos van de la mano con mis ideales, y eso me encanta. Vamos a hacer un gran trabajo con las chicas y junto al profesor”, expresó la mejor jugadora del torneo femenino en 2014 y 2019 .

Cindy Novoa posa con la bandera de Alianza Lima.

Además, Novoa reveló que no le costará familiarizarse con el comando técnico y jugadoras blanquiazules, pues ya conoce a varias de ellas. “Me gusta mucho cómo trabaja el club y las personas encargadas. Le dan un gran enfoque al fútbol femenino. Hay un buen equipo, a la mayoría las conozco porque jugué con ellas en la selección. Vamos a tratar de ganar y clasificar a la Libertadores”, añadió.

Recordemos que Cindy Novoa dejó Universitario de Deportes por problemas con la institución. “Lamentablemente no me voy como me gustaría, hay razones que van en contra de mi ética profesional y personal. Uno siempre debe tener el derecho de expresarse y comunicar cuando ve que las cosas no son correctas. Los valores y el respeto no son negociables”, manifestó en su momento.

