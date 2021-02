Fútbol peruano. La incertidumbre acabó. Universidad César Vallejo de Trujillo jugará este 24 de febrero a las 5:15 p.m. en el Monumental de Ate ante Caracas F.C. de Venezuela por la Copa Libertadores de América en la ciudad de Lima.

Dicha situación quedó oficializada, luego que el ministro de Educación, Ricardo Cuenca, anunciara las acciones en relación del deporte para los próximos 15 días.

“Hemos autorizado los entrenamientos del fútbol, deportes federados y el partido de César Vallejo por Copa Libertadores”, expresó la autoridad del referido sector.

Vallejo había elegido inicialmente ser local en el estadio Mansiche de Trujillo, sin embargo, el mal estado de la cancha y las luminarias lo impide.

Manos a la obra

Ahora, el club tendrá que trabajar en la parte logística, tal como lo señaló su gerente, Luis Gálvez. “No solo es el partido, sino todo el tema logístico para poder jugarlo en Lima”, señaló a Líbero TV.

Eso sí, el equipo de Universidad César Vallejo llegará a este partido sin haber sostenido encuentros amistosos.

No obstante, el tema de la preparación ha sido importante, pues el equipo trabajó en su propia sede en la ciudad de Trujillo.

Había preocupación

Hasta hace algunos días, Vallejo no descartaba la posibilidad de ser local en otro país de Sudamérica si es que el Gobierno peruano no le daba luz verde al partido. No obstante, esta opción ya quedó fuera de lugar.