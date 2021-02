Neymar es víctima de una dura portada de L’Equipe tras una nueva lesión

La confirmación de la baja de Neymar (rotura de grado II en el aductor de su pierna izquierda) para el duelo de ida ante el FC Barcelona por los octavos de final de la Champions League causó un gran revuelo en Francia, por lo que el diario L’Équipe recordó, en su edición de este viernes, las constantes lesiones que sufrió el brasileño precisamente en esta ronda .

Como se puede apreciar en la imagen, el medio francés puso el rótulo de ‘Le piège du cristal’ (la trampa de cristal), junto a varias portadas antiguas de los golpes de Neymar. Recordemos que el jugador del París Saint-Germain se perdió tres de los últimos cuatro octavos de final con el conjunto parisino.

“Como en 2018 y 2019 antes de los octavos de final de la Champions League, Neymar, afectado en los aductores, no estará en la ida en Barcelona el próximo martes. Una lesión que también podría hacerle perder la vuelta el 10 de marzo”, se puede leer en el diario francés.

Portada de L'Equipe.

Neymar envió un sentido mensaje

Luego que el París Saint-Germain diera a conocer que Neymar será baja durante las próximas cuatro semanas, el brasileño usó sus redes sociales para enviar un conmovedor mensaje, donde dejó en claro que su juego siempre ha sido el mismo, de regates y fintas, pero que quizás por eso mismo, sus rivales le cometen duras infracciones.

“La tristeza es grande, el dolor es inmenso y el llanto es constante. Una vez más, pararé un rato de hacer lo que más amo en la vida, que es jugar al fútbol. A veces me siento incómodo por mi estilo de juego, porque dribleo y constantemente me golpean, no sé si el problema soy yo o lo que hago en el campo”, sostuvo ‘Ney’.

Mira aquí la lesión de Neymar

Newsletter Deportes LR

Suscríbete aquí al boletín Deportes La República y recibe de lunes a viernes en tu correo electrónico todas las novedades del deporte nacional e internacional.