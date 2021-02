Liga 2: clubes se motivan al tener a Alianza Lima de rival y suman refuerzos

Fútbol peruano. El campeonato de la Liga 2 está proyectado para el mes de mayo, sin embargo, los clubes norteños que participarán de este certamen no quieren perder tiempo y han comenzado a armar sus planteles de manera conveniente, muchos de ellos, no solo con figuras del fútbol de ascenso, sino también con jugadores que vienen de la Liga 1.

De acuerdo a la información proporcionada a Líbero, varios de los clubes consideran que la presencia de Alianza Lima en el campeonato de ascenso motiva a prepararse de la mejor manera, ya que la competencia no será fácil.

Así lo considera el técnico de Atlético Grau de Piura, Javier Arce, quien viene armando un equipo con referentes.

Hasta ahora, los albos tienen a Paolo De la Haza (ex Sport Boys), el colombiano Jhonny Cano, Mario Ceballos (ex Cantolao), entre otros.

Sport Chavelines, otro de los clubes que no deja pasar el tiempo, anunció a Paulo Albarracín (ex Cantolao), Rudy Palomino (ex Cienciano), Kevin Santamaría (salvadoreño que jugó en Llacuabamba), Denis Jara (Carlos Stein), Christian Dávila (Deportivo Municipal), Ernesto Hernández (uruguayo que proviene del Fénix de su país), y más.

De igual manera, Unión Huaral y Cultural Santa Rosa están organizando sus planteles para el campeonato de este año. Hay mucha expectativa.

Sistema de ascenso

Hasta ahora se tiene previsto que de la Liga 2 solo un equipo tendrá ascenso directo, mientras que el subcampeón jugará un tope por el ascenso o revalidación ante el antepenúltimo de la Liga 1.