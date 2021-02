Juan Carlos Oblitas: “Somos los parias de Sudamérica porque no entrenamos”

Tras la decisión de no reactivar ninguna actividad deportiva en el país, anunciada por la presidenta del Consejo de Ministros , Violeta Bermúez, diversos atletas y futbolistas enviaron un comunicado al presidente de la República, Francisco Sagasti, con la intención de volver a los entrenamientos. Ahora último, el gerente deportivo de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), Juan Carlos Oblitas, se sumó a este pedido, y aseveró que “somos los parias de Sudamérica porque somos el único país que no entrena”.

El exfutbolista de Universitario señaló que la Bicolor es la única selección de esta parte del continente que no puede realizar sus trabajos con normalidad. “Somos el único país de Sudamérica que no puede entrenar, solamente lo han hecho los clubes que estaban en una burbuja en Lima, equipos que tienen la mínima solvencia económica para hacer”, afirmó en conversación con RRP Noticias.

Juan Carlos Oblitas habló también sobre los futbolistas que se encuentran entrenando en sus hogares, como es el caso de los que militan en Estados Unidos. “Los jugadores de la MLS que estaban entrenando acá, para después llegar en óptimas condiciones a sus respectivas pretemporadas, tuvieron que cortarlas y trabajar en parques, en patios o jardines, lo cual es inadmisible”, refirió.

Asimismo, el gerente deportivo de la FPF confirmó que sostendrá una reunión con el Consejo de Ministros para pedirle el regreso de los entrenamientos federados. “Ayer me llamó Agustín Lozano y me pidió que lo acompañe, no tenemos nada que ocultar. La doctora Bermúdez dijo que habían llegado jugadores contagiados del extranjero y eso es falso. No hay ni uno solo. Acá hacemos exámenes constantemente y el único que se contagió fue Ruidíaz, pero sucedió acá. ¿Qué hicimos? se le aisló en el hotel y a su familia, en su casa”, aseveró.

Señaló que el índice de contagio es de 0.6% (en el fútbol peruano). “De ser los pioneros, nos hemos convertido en los parias de Sudamérica”, expresó.

