Alianza Lima presentó a Cindy Novoa, exjugadora de Universitario de Deportes

¡Sorpresa en el fútbol femenino! En horas de la mañana, el Club Alianza Lima anunció la contratación de la futbolista Cindy Novoa, quien hasta hace unos meses pertenecía a las filas de Universitario de Deportes. “¡Damos la bienvenida a Cindy Novoa! ¡Vamos a darlo todo!”, expresó el conjunto victoriano en sus cuentas oficiales.

La mediocampista de 25 años fue elegida como la mejor jugadora en los años 2014 y 2019, ambas vistiendo la camiseta merengue . En esa última campaña, Novoa consiguió el título nacional tras vencer a Alianza Lima en la final de la Etapa Regional, donde anotó uno de los dos goles en el Estadio Nacional. Cabe resaltar que el fútbol femenino no se disputó a cabo en 2020 debido a la pandemia del coronavirus.

Presentación de Cindy Novoa. Foto: Alianza Lima/Femenino

A través una carta publicada en sus redes sociales, Novoa comunicó que no seguiría en Universitario de Deportes, pese a que el elenco crema disputará la Copa Libertadores 2021 en Argentina. “Lamentablemente no me voy como me gustaría, hay razones que van en contra de mi ética profesional y personal. Uno siempre debe tener el derecho de expresarse y comunicar cuando ve que las cosas no son correctas. Los valores y el respeto no son negociables”, comentó.

Además, la exjugadora merengue expresó que había llegado el momento de “seguir creciendo como profesional en el fútbol y buscar nuevos rumbos en donde me sienta cómoda y se compartan mis ideales”, sentenció la futbolista.

