Neymar escribe conmovedor mensaje tras confirmarse lesión en su pierna

PSG dio a conocer este jueves 11 de febrero que Neymar se encuentra lesionado y estará alejado de las canchas por un tiempo estimado de cuatro semanas; por lo que no podrá jugar el partido de ida contra FC Barcelona por cuartos de final de la Champions League. Por ello, el futbolista compartió un desgarrador mensaje en sus redes sociales.

El atacante del elenco francés salió lesionado este miércoles en el duelo contra el Caen por la Copa de Francia y los exámenes arrojaron que sufrió una rotura de grado II en el aductor de su pierna izquierda. En los últimos años, el brasileño ha tenido otras lesiones que lo mantuvieron fuera del césped por varios meses.

Neymar escribió un desgarrador texto en su Instagram

En su cuenta de Instagram lamentó bastante este hecho y alertó que no seguirá tolerando más falta de ese tipo. Asimismo, dejó en claro que su juego siempre ha sido el mismo, de regates y fintas, pero que quizás por eso mismo, sus rivales le cometen duras infracciones. También colocó una foto de él tirado sobre el césped.

“La tristeza es grande, el dolor es inmenso y el llanto es constante. Una vez más, pararé un rato de hacer lo que más amo en la vida, que es jugar al fútbol. A veces me siento incómodo por mi estilo de juego, porque dribleo y constantemente me golpean, no sé si el problema soy yo o lo que hago en el campo”, sostuvo.

Neymar es el jugador más caro en la historia del PSG. Foto: EFE

Agregó: “Me entristece mucho. Me entristece mucho escuchar de un jugador, entrenador, comentarista o quién sea que ‘realmente hay que golpearlo’, ‘se cae’, ‘llora’, ‘niño’, ‘mimado’, y etc. Honestamente me entristece y ni siquiera sé cuándo podré soportarlo, solo quiero ser feliz jugando al fútbol. Nada más”.

