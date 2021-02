Butrón: “Universitario es un equipo grande, pero Alianza Lima es más grande”

Luego de anunciar el final de su carrera futbolística, Leao Butrón reafirmó su cariño hacia Alianza Lima y señaló que para él es el equipo más importante del fútbol peruano, aunque destacó la historia de su archirrival Universitario de Deportes.

El exportero blanquiazul sostuvo que la institución de Ate es otro de los clubes que posee una gran historia; sin embargo, su elección de hinchaje se concreta por la escuadra a la que perteneció en 10 temporadas.

Leao Butrón registra tres títulos con Alianza Lima (2003, 2004 y 2017). Foto: GLR

“La ‘U’ es un equipo grande. Yo soy hincha de Alianza y para mí es el más grande , pero la ‘U’ es un equipo grande, hay que dejar eso en claro, pero por cosas obvias y, que es lo bonito del fútbol, te identificas más con uno que con otro y es un tema natural”, expresó a Toque en Primera de Best Cable.

En cuanto a la remota posibilidad de llegar a Universitario, aseguró que no se daría un vínculo por su cercanía con Alianza Lima. “Veo difícil esa situación, muy difícil. Primero, porque no creo que me llamen y después, tampoco creo que acepte”, detalló.

Butrón confirmó su retiro

Leao Butrón, uno de los grandes referentes de Alianza Lima en los últimos años, colgó los guantes a pesar de no haber tenido el final esperando con el equipo de sus amores.

“Ya lo tenía decidido desde el año pasado. La única duda era por el tema cuando descendimos, lo único que me hizo dudar de seguir es que pensé que Alianza Lima me podía llamar, pero nunca lo hicieron”, contó el exportero de la selección peruana a El Bocón.

