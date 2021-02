Athletic Bilbao vs. Levante EN VIVO se enfrentan este jueves 11 de febrero (ONLINE GRATIS vía DirecTV Sports) por la ida de las semifinales de la Copa del Rey. Este compromiso se desarrollará en el Estadio de San Mamés y podrás seguir el minuto a minuto, los goles y el resumen final a través de La República Deportes.

Horario del partido de Athletic Bilbao vs. Levante

Si la fase final de la Copa del Rey te parece interesante y quieres ver Athletic Bilbao vs. Levante, aquí te damos a conocer los horarios en los diferentes países del mundo:

Países Hora del Athletic Bilbao vs. Levante México 2.00 p. m. Perú 3.00 p. m. Colombia 3.00 p. m. Ecuador 3.00 p. m. Estados Unidos (Florida, Nueva York y Miami) 3.00 p. m. Venezuela 4.00 p. m. Bolivia 4.00 p. m. Paraguay 5.00 p. m. Uruguay 5.00 p. m. Argentina 5.00 p. m. Chile 5.00 p. m. España 9.00 p. m.

El Athletic de Bilbao choca este jueves ante el Levante en San Mamés por la ida de semifinales de la Copa del Rey y en busca de un billete que le podría permitir jugar dos finales consecutivas de este torneo.

El conjunto de Marcelino García Toral, segundo equipo más laureado de la Copa del Rey solo por detrás del FC Barcelona, todavía tiene pendiente jugar la final de la pasada temporada contra la Real Sociedad, que se llevará a cabo el 3 de abril.

Flamante ganador de la Supercopa de España el 17 de enero frente al FC Barcelona, el Athletic Club acumula seis victorias, un empate y una derrota en sus últimos ocho encuentros en el fútbol español.

Por su parte, el Levante busca hacer historia metiéndose en su primera final de Copa del Rey. El capitán del equipo, José Luis Morales, dejó claro que sus compañeros están motivados y tratarán de “sacar un buen resultado sabiendo que hay un partido de vuelta”.

CON INFORMACIÓN DE AFP

¿En qué canal ver Athletic Bilbao vs. Levante?

Si no deseas perderte el partido Athletic Bilbao vs. Levante, tendrás que estar al pendiente de los siguientes canales de televisión:

Argentina: DirecTV Sports, DirecTV Go

Bolivia: Tigo Sports, DirecTV Go

Brasil: DAZN

Chile: DirecTV Sports, DirecTV Go

Colombia: DirecTV Sports, DirecTV Go

Ecuador: DirecTV Sports, DirecTV Go

México: Sky HD, Blue To Go Video Everywhere

Perú: DirecTV Sports, DirecTV Go

España: DAZN, Cuatro

Estados Unidos: ESPN Deportes+

Uruguay: DirecTV Sports, DirecTV Go

Venezuela: DirecTV Sports, DirecTV Go

¿Cómo ver DirecTV Sports EN VIVO por internet?

El servicio de DirecTV GO es gratuito por siete días; no obstante, para los clientes no tiene costo alguno. Solo tendrán que acceder con sus cuentas de MiDirecTV a la web. De esta forma, podrán disfrutar de los beneficios.

Athletic Bilbao vs. Levante: ¿cómo ver en España?

DAZN será el responsable de la transmisión del partido Athletic Bilbao vs. Levante en territorio español. Este servicio de streaming cuenta con los derechos de la Copa del Rey.

Probables alineaciones del Athletic Bilbao vs. Levante

Athletic Bilbao: Unai Simón; Capa, Unai Núñez, Íñigo Martínez, Balenziaga; De Marcos, Unai Vencedor, Dani García, Muniain; Raúl García e Iñaki Williams.

Levante UD: Dani Cárdenas; Coke, Postigo, Rubén Vezo, Toño; Malsa, Radoja; Morales, Rubén Rochina, Bardhi; Roger.

Newsletter Deportes LR

Suscríbete aquí al boletín La República Deportes y recibe de lunes a viernes en tu correo electrónico todas las novedades del deporte nacional e internacional.