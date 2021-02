Ryan Reynolds se convirtió en dueño del Wrexham de la quinta división inglesa

Los actores Rob McElhenney, creador de la comedia Its always sunny in Philadeplhia, y Ryan Reynolds, mejor conocido en el mundo de los superhéroes como Deadpool , son los nuevos dueños del Wrexham, equipo galés que milita en la quinta división de Inglaterra. Esto fue oficializado por el club el último martes en sus redes sociales, luego que ambos personajes expresaran por primera vez su intención de invertir en dicho equipo en setiembre del año pasado.

En noviembre de 2020, el fideicomiso de aficionados del Wrexham, propietario del club, votó a favor de la medida. “Ahora podemos perseguir nuestro objetivo de hacer crecer el equipo y devolverlo a la Liga Inglesa de Fútbol (EFL) buscando un aumento de la asistencia y un estadio mejorado, mientras marcamos una diferencia positiva para la comunidad en general en Wrexham”, dijeron Reynolds y McElhenney en una declaración conjunta .

Asimismo, señalaron que conversaron con los aficionados del conjunto galés para ver en qué podían ayudar al club, como por ejemplo reforzar cuatro principios: “Proteger el patrimonio Wrexham AFC; reforzar los valores de la comunidad; utilizar nuestros recursos para aumentar la exposición del club en el país y en el extranjero; y por último, crear una cultura ganadora”.

El Wrexham descendió a la EFL en 2008 y actualmente se encuentra en el sétimo lugar de la Liga Nacional, una división por debajo de la Liga Dos de la EFL. Por medio de un comunicado oficial, el conjunto galés comunicó que los actores invirtieron 2 millones de libras (2,28 millones de euros) como parte del acuerdo de adquisición.

Wrexham, fundado en 1864, alcanzó los cuartos de final de la FA Cup en tres ocasiones, pero nunca llegó a competir en Premier League.

Newsletter Deportes LR

Suscríbete aquí al boletín Deportes La República y recibe de lunes a viernes en tu correo electrónico todas las novedades del deporte nacional e internacional.