Ricardo Gareca está de cumpleaños: el emotivo saludo de la selección peruana

El gran gestor de devolver a la Bicolor a un Mundial tras 36 años está de cumpleaños . Ricardo Gareca o mejor conocido como el ‘Tigre’, el ‘Profesor’ o el ‘Flaco’, como quieran llamarlo, cumple 63 años y como era de esperarse, recibió el saludo por parte de varios hinchas de la Bicolor y diversas instituciones, como por ejemplo la misma selección peruana.

A través de su cuenta oficial, el ‘Equipo de Todos’ envió un afectivo saludo al entrenador argentino. “En el día de su cumpleaños, saludamos con mucho afecto a Ricardo Gareca, entrenador con más partidos dirigidos en la historia de nuestra selección peruana y quien nos llevó al último Mundial de Rusia 2018. ¡Muchas felicidades, ‘Profe’!”, se puede leer en las redes sociales de la Bicolor.

El saludo de la Bicolor. Foto: Selección Peruana

Ricardo Gareca, quien asumió el cargo de director técnico de la selección peruana en marzo de 2015, sumó un total de 71 compromisos disputados, 29 triunfos, 15 empates y 27 derrotas (en todas las competiciones). Además, el ‘Tigre’ fue el principal gestor del retorno de la Bicolor al Mundial. Durante el proceso, el entrenador argentino alcanzó dos podios en la Copa América: tercer lugar en Chile 2015 y segundo puesto en Brasil 2019.

Gareca habla sobre si continuidad

Mientras Gareca disfruta de la compañía de sus seres queridos en Argentina, el entrenador brindó una conferencia de prensa para hablar sobre la selección peruana, así como zanjar toda posibilidad de marcharse.

“Creo que hay algunos momentos en lo que los técnicos tienen que reflexionar (…) pero no a tal punto de renunciar, no acostumbro a eso, reflexionar para mejorar la selección, es el tiempo que uno a veces necesita tomarse. Entiendo que puede generar alguna duda para ustedes, pero no en mí…”, comentó el estratega.

