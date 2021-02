Ricardo Gareca está de cumpleaños este miércoles 10 de febrero. El ‘Tigre’, quién cumple 63 años, fue la cabeza principal que se encargó de devolver a la selección peruana a una Copa del Mundo tras 36 años de ausencia. El DT argentino logró clasificar a un mundial luego que se le negara la oportunidad de acudir a la cita mundialista de México 86, cuando era jugador profesional.

El ‘Flaco’ (otro de sus apodos) fue pieza fundamental en la Albiceleste, luego de anotar el gol que sirvió para la clasificación de su selección, y que al mismo tiempo, impidió a la bicolor estar presente en su tercer mundial consecutivo.

No obstante, ironías de la vida, Ricardo Gareca no fue incluido por Carlos Salvador Bilardo en la lista final de la selección argentina para jugar aquella Copa del Mundo. En esta nota te contamos que fue lo que sucedió.

Gareca afronta su segundo proceso clasificatorio con Perú. Foto: FPF

¿Por qué Ricardo Gareca no fue al Mundial del 86?

Luego que culminaron las eliminatorias para México 86, el rendimiento futbolístico del ‘Tigre’ Gareca cayó. Este factor fue importante para que Carlos Bilardo decidiera no incluirlo dentro de la lista de buena fe de la selección de argentina para ir al mundial.

Este suceso de su carrera lo contó en una entrevista para la revista El Gráfico en el año 2009. El DT de la selección peruana confesó que se puso muy triste luego de conocer que no iría a la Copa del Mundo.

“Cuando me enteré de que quedaba afuera de México 86 estaba en Chile, concentrado con el América (de Cali). Los medios colombianos ya me daban adentro de la lista, pero a mí no me llamaba nadie de Argentina. En un momento entré al comedor, y todos los muchachos hicieron un silencio… Vinieron y me contaron. Después me fui a la habitación y lloré como un condenado”, manifestó Gareca.

Ricardo Gareca y el gol de la clasificación de Argentina

Fue un 30 de junio de 1985. La selección peruana y el conjunto de Argentina se enfrentaron en el estadio Monumental de River Plate.

La bicolor estaba a una victoria de la clasificación a México 86. El partido comenzó a favor de la Albiceleste por 1-0 con gol de Pedro Pablo Pasculli a los 12′. No obstante, la Blanquirroja remontó el marcador (2-1) con las anotaciones de Juan José Velásquez (23′) y Gerónimo Barbadillo (39′).

Ricardo Gareca, actual DT de Perú, eliminó a la 'Bicolor' con un gol suyo del pase al Mundial México 86'. | Foto: FPF - AFA

Perú se metía al mundial y Argentina iba al repechaje. Sin embargo, a los 80′ llegaría el 2-2 definitivo gracias al tanto de Ricardo Gareca luego de una jugada previa de Daniel Passarella.

El empate hizo que la selección argentina clasifique de manera directa a México 86 y Perú iba a la repesca, en la cual fue derrotado por Chile.

La figurita de Ricardo Gareca

Ricardo Gareca no fue al mundial de México 86, aunque su rostro apareció en un álbum de figuritas como parte de la selección argentina que iría a jugar la Copa del Mundo de aquel momento. No obstante, el ‘Tigre’ no fue considerado como parte de la nómina para participar del certamen.

Gareca apareció en el álbum de figuritas del mundial de México 86. No obstante, quedó fuera de este torneo. Foto: captura/Twitter @jcesteves7

Argentina y el Mundial del 86

Argentina ganaría su segunda Copa del Mundo en el mundial de México 86. Diego Maradona fue la gran figura de la Albiceleste, luego que en la final se impusieran en la final ante Alemania por 3-2.

