¿Otro peruano a LaLiga?: en Argentina informan que Luis Abram puede ir a España

De la selección peruana, Luis Abram es uno de los jugadores que cuenta con titularidad en su club. Su buen desempeño en Vélez Sarsfield lo ha llevado a ser una pieza clave en el once inicial disputando los diversos campeonatos argentinos e incluso la última Copa Sudamericana. Esto finalmente ha dado frutos, ya que su buen desempeño ha despertado interés en el otro lado del océano Atlántico; para ser específico, en LaLiga Santander.

Según el programa radial Vélez a Fondo, el peruano está siendo observado por el Deportivo Alavés, equipo que milita en la máxima categoría del fútbol español.

La idea de los Albiazules es “llevárselo libre en junio”, indica el medio de comunicación del país albiceleste. Cabe señalar que el contrato de Abram con Vélez tiene fecha de caducidad el próximo 30 de junio de este año.

Por el momento, en el Fortín aún no se han manifestado y el tema de renovación está en stand by por una decisión directiva. “La idea es que no tenga minutos oficiales hasta que firme su contrato con Vélez”, anunciaron en Vélez a Fondo.

Si la negociación con el club español llegan a buen puerto, Luis Abram se convertirá en el segundo peruano en la Liga Santander este año. El futbolista de 24 años de edad sería rival de Renato Tapia, centrocampista que en la actualidad defiende la camiseta del Celta de Vigo.

Luis Abram en Vélez Sarsfield

El defensa llegó a Liniers en la temporada 2017-2018 luego de cuatro años en Sporting Cristal. Con la camiseta de Vélez vive su primera experiencia en el extranjero y ha podido adecuarse a las exigencias del fútbol argentino. Su mejor etapa en el Fortín fue en 2018-2019, cuando logró sumar 1.722 minutos en 21 partidos disputados.

Newsletter Deportes LR

Suscríbete aquí al boletín Deportes La República y recibe de lunes a viernes en tu correo electrónico todas las novedades del deporte nacional e internacional.