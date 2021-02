FPF hizo un pedido a la FIFA por el retraso del inicio del fútbol peruano

La nueva cuarentena en Perú ha generado un dolor de cabeza en la Federación Peruana de Fútbol (FPF) al paralizarse las actividades en la Videna y producirse el retraso del inicio de la Liga 1. Esto afectará en la preparación de los futbolistas de la selección peruana de cara a los partidos ante Bolivia y Venezuela por las eliminatorias en marzo.

Gareca ya elevó su reclamo a la Conmebol en su última conferencia de prensa, donde señaló que no habrá una competencia pareja por la situación que viven algunos de los seleccionados de la Bicolor. A esto se suma la petición que han hecho llegar hasta la FIFA, según menciona Antonio García Pye, gerente de selecciones de la FPF.

“Hemos solicitado a FIFA que no se limiten a analizar si hay o no cuarentenas, sino qué implican en los torneos. Una cosa es estar jugando en etapas decisivas y otra es que todavía no hemos empezado”, dijo el directivo en Movistar Deportes.

García Pye señaló que el panorama actual desvirtuará el proceso de clasificación para el “torneo más importante del fútbol”. Como se sabe, la selección peruana tiene en agenda dos partidos cruciales, los del 24 y 29 de marzo. Primero visitará a Bolivia en la altura de La Paz y luego recibirá a Venezuela en el Estadio Nacional.

Gareca hizo un llamado a la Conmebol

El pasado 5 de febrero, Ricardo Gareca sugirió a la Conmebol que se posterguen las fechas 5 y 6 de las eliminatorias debido a la paralización de las actividades deportivas en territorio peruano.

“Conmebol debe contemplar que todas las selecciones estén parejos; si no, se empieza a distorsionar todo. Es algo que debe considerarse. Debe ser todo transparente y que las medidas sean contempladas para todos ”, dijo el ‘Tigre’ ante la prensa.

