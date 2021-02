Ciucci no sabe en qué estadio jugará Vallejo la Copa Libertadores

La etapa previa de la Copa Libertadores 2021 comenzará a fines de febrero y un club peruano debutará nuevamente en este torneo. César Vallejo se enfrentará en la primera fase a Caracas FC los próximos 24 de este mes y 3 de marzo. Sin embargo, aún no se sabe en qué estadio jugará el elenco peruano y así lo pudo confirmar Emiliano Ciucci.

César Vallejo chocará con Caracas FC en la fase 1 de la Copa Libertadores 2021

El argentino solamente pudo jugar once partidos en la temporada 2020, ya que tuvo una fuerte lesión y pudo reaparecer en la última jornada del Torneo Clausura. Para esta nueva campaña, indicó que llega en mejor estado de forma y espera jugar más duelos; sobre todo los del certamen internacional.

Ciucci afirmó a Gol Perú que el cuadro norteño ha tenido una buena pre-temporada y que está fuerte. Además, sostuvo que todavía no han analizado mucho al conjunto venezolano, pero que tienen a Arquímedes Figuera, quien conoce al combinado llanero y les ha hablado sobre sus virtudes y debilidades.

Por otro lado, el mediocampista desconoce en qué lugar César Vallejo ejercerá su localía en la Libertadores, pues este miércoles 9 se dio a conocer el mal estado de la cancha del Mansiche, escenario donde tenía planeado jugar el combinado nacional. Fotos revelaron que el césped no se encuentra apto para disputar un duelo.

Así luce el Estadio Mansiche de Trujillo. Foto: Carlos Al. Mannucci

Así luce el Estadio Mansiche de Trujillo. Foto: Carlos Al. Mannucci

“Todavía no (sobre dónde jugarán). Confirmaciones no tenemos absolutamente nada. Tanto torneo local como la Libertadores es una incertidumbre, fundamentalmente porque no tenemos confirmación del gobierno que da las autorizaciones para que los equipos que lleguen pueden competir. Estamos a la espera de eso y de la habilitación del estadio”, señaló.

Agregó: “Tenemos la ilusión de aportar para clasificar a la fase de grupos y hacer un buen papel, que es algo que los equipos peruanos estamos en deuda estos últimos años, que es dejar el nombre del Perú en alto, que vaya en concordancia con lo que ha hecho la selección. Es un desafío que nos hemos planteado como grupo”.

Newsletter Deportes LR

Suscríbete aquí al boletín Deportes La República y recibe de lunes a viernes en tu correo electrónico todas las novedades del deporte nacional e internacional.