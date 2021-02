Ver FC Barcelona vs. Sevilla EN VIVO Y EN DIRECTO. Hoy, miércoles 10 de febrero, se llevará a cabo el partido de ida por las semifinales de la Copa del Rey entre azulgranas y andaluces en el Estadio Ramón Sánchez Pizjuán, desde las 3.00 p. m. (hora peruana), y contará con transmisión exclusiva en la señal de DirecTV Sports. Además, podrás seguir la TRANSMISIÓN ONLINE GRATIS de este importante cotejo en DirecTV Go y La República Deportes, donde se realizará el minuto a minuto y todas las incidencias.

FC Barcelona vs. Sevilla EN VIVO ONLINE

Así llega el FC Barcelona a la semifinal de la Copa del Rey

Los dirigidos por Ronald Koeman llegan a este encuentro en buen momento: han encadenado seis victorias de manera consecutiva entre LaLiga y Copa del Rey. El holandés mencionó en rueda de prensa que están “en el buen camino”.

A diferencia del último duelo donde comenzó en la banca de suplentes, Lionel Messi será de la partida ante Sevilla. El argentino estará acompañado de Antoine Griezmann, quien viene anotando de manera consecutiva, lo cual reafirma la racha positiva por la que pasan los delanteros.

Sin embargo, a las bajas de Sergi Roberto y Gerard Piqué se le sumó la del central uruguayo Ronald Araujo, quien venía destacando en la zaga azulgrana. Su puesto podría ser ocupado por Clément Lenglet o Samuel Umtiti. Por otro lado, Sergiño Dest, Miralem Pjanic y Martin Braithwaite tampoco estarán disponibles.

FC Barcelona chocará con Sevilla en el Sánchez Pizjuan. Foto: @Barcelona_es/Twitter

FC Barcelona vs. Sevilla: ficha del partido

Partido FC Barcelona vs. Sevilla ¿Cuándo juegan? Miércoles 10 de febrero ¿Dónde Estadio Ramón Sánchez Pizjuán ¿A qué hora? 3.00 p. m. (hora peruana) ¿En qué canal? DirecTV Sports, DirecTV Go

Así llega el Sevilla a la semifinal de la Copa del Rey

El conjunto de Julen Lopetegui no podrá contar con el argentino Lucas Ocampo, quien se lesionó en la victoria de su equipo sobre el Getafe (3-0) por LaLiga Santander. Sin embargo, el entrenador español ganó una pieza fundamental para este partido: el ‘Papu’ Gómez, quien debutó precisamente en este partido y con gol incluido.

Ante los azulgranas, Sevilla tratará de hacer valer su fortaleza defensiva, ya que es el único equipo que no ha recibido ningún gol en contra en el torneo de la Copa. Además, en el Sánchez Pizjuán, los andaluces siempre metieron tres goles: en LaLiga a la Real Sociedad (3-2), Cádiz (3-0) y Getafe (3-0) y en la Copa al Valencia (3-0).

¿A qué hora juegan FC Barcelona vs. Sevilla?

México: 2.00 p. m.

Perú: 3.00 p. m.

Ecuador: 3.00 p. m.

Colombia: 3.00 p. m.

Bolivia: 4.00 p. m.

Venezuela: 4.00 p. m.

Chile: 5.00 p. m.

Paraguay: 5.00 p. m.

Argentina: 5.00 p. m.

Uruguay: 5.00 p. m.

Brasil: 5.00 p. m.

España: 9.00 p. m.

¿En qué canal ver FC Barcelona vs. Sevilla?

Argentina: DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Argentina

Brasil: GUIGO, ESPN Brasil, Watch ESPN Brasil

Chile: DIRECTV Sports Chile, DIRECTV Play Deportes

Colombia: DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Colombia

Ecuador: DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Ecuador

México: Blue To Go Video Everywhere, Sky HD

Perú: DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Peru

Estados Unidos: ESPN+

Uruguay: DIRECTV Sports Uruguay, DIRECTV Play Deportes

Venezuela: DIRECTV Sports Venezuela, DIRECTV Play Deportes

¿Qué canal es DirecTV Sports?

Perú: canal 612 (SD), 614 (SD), 683 (SD), 1612 (HD), 1614 (HD), 4000 (4K)

Argentina: canal 612 (SD), 614 (SD), 683 (SD), 1612 (HD), 1614 (HD), 4000 (4K)

Colombia: canal 612 (SD), 614 (SD), 683 (SD), 1612 (HD), 1614 (HD), 4000 (4K)

Chile: canal 612 (SD), 614 (SD), 683 (SD), 1612 (HD), 1614 (HD), 4000 (4K)

Ecuador: canal 612 (SD), 614 (SD), 683 (SD), 1612 (HD), 1614 (HD), 4000 (4K)

Uruguay: canal 612 (SD), 614 (SD), 683 (SD), 1612 (HD), 1614 (HD), 4000 (4K)

Venezuela: canal 612 (SD), 614 (SD), 683 (SD), 1612 (HD), 1614 (HD), 4000 (4K)

¿Cómo ver DirecTV Sports EN VIVO ONLINE?

Para poder seguir el cotejo por la Copa del Rey entre FC Barcelona vs. Sevilla ONLINE por la aplicación de DirecTV Sports, DirecTV GO, deberás suscribirte en la página web donde tendrás siete días gratis, para después pagar de manera mensual. Los clientes de este servicio no necesitan hacer este último pago.

¿Cómo descargar DirecTV GO?

Se encuentra de forma gratuita para iOS (iPhones) y Android. Para hacerlo, solo deberás ingresar a la App Store o a la Play Store, buscar DirecTV GO e instalarla.

FC Barcelona vs. Sevilla: posibles alineaciones

Sevilla: Bono; Aleix Vidal, Koundé, Diego Carlos, Escudero; Fernando, Jordán; Suso, Rakitic, Munir; y En-Nesyri.

DT: Julen Lopetegui

Barcelona: Ter Stegen; Mingueza, Umtiti, Lenglet, Jordi Alba; Busquets, De Jong, Pedri; Dembélé, Griezmann y Messi.

DT: Ronald Koeman

