WWE: Drew McIntyre defenderá el título mundial en Elimination Chamber 2021

WWE llevó a cabo un nuevo episodio de RAW este lunes 8 de febrero en el cual se dio a conocer que el próximo domingo 21 de febrero se realizará el Elimination Chamber 2021. Asimismo, se confirmó el primer combate de aquel evento y será nada menos que por el campeonato mundial de la empresa.

La semana pasada, Drew McIntyre recibió la visita de Edge, ganador del Royal Rumble masculino, pero también fue atacado por Sheamus, uno de sus mejores amigos de la vida . Todo parecía indicar que estos dos se enfrentarían para el siguiente evento de WWE, pero al final será una batalla entre seis superestrellas, en el que estará incluido el irlandés.

Drew McIntyre defenderá el título mundial en Elimination Chamber 2021

Adam Pearce y Shane McMahon iniciaron el Monday Night Raw y revelaron esta lucha. También indicaron los nombres de los participantes: AJ Styles, Randy Orton, Jeff Hardy, The Miz y Sheamus. El escocés tendrá que defender su título antes todos estos luchadores y, además, este enfrentamiento será dentro de la jaula de acero.

Randy Orton ya derrotó una vez a McIntyre el año pasado en Hell in a Cell, evento en el que logró su reinado número 14 en la WWE, pero al mes siguiente lo perdió ante el mismo Drew. The Miz, por su parte, es dueño del maletín de Money in the Bank y podría canjearlo en cualquier momento que él desee.

AJ Styles siempre es uno de los favoritos y podría dar la sorpresa en la Cámara de la Eliminación; mientras que Jeff Hardy también es un hueso duro de roer. Sheamus le increpó a Adam Pearce por no darle un enfrentamiento mano a mano con su antiguo mejor amigo, pero fue en vano porque la decisión ya había sido tomada.

