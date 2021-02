Tressor Moreno: “Tengo 42 años, pero si me lo piden voy a Alianza para subirlo”

Alianza Lima perdió la categoría por segunda vez en su historia y, esta temporada, a falta de la resolución del TAS, jugará en la Liga 2. Desde que se confirmó su descenso, varios exjugadores que pasaron por el club y dejaron huella han manifestado su deseo de salir del retiro para devolver a Alianza a primera.

Este es el caso de Tressor Moreno, el delantero colombiano que debutó profesionalmente con Alianza Lima. Mahler, quien jugó 40 partidos, anotó 16 goles y fue dupla de Claudio Pizarro y Waldir Sáenz en el ataque íntimo, se refirió al descenso del club e indicó que no tendría problema de regresar al fútbol para reforzar a Alianza.

Tressor Moreno formó dupla con Claudio Pizarro en Alianza Lima. Foto: Twitter

“Tuvieron muchas fechas para saldar esa deuda con la afición, pero si no hay entrenador y jugadores comprometidos, es muy difícil. Independientemente si es un club grande o no, el otro equipo no lo va a respetar por eso, tiene que demostrar su jerarquía en la cancha”, declaró Moreno en De Tiro Libre con Marquinho.

“Tengo 42 años, pero si me lo piden, llego a Perú, me pongo los zapatos y voy a Alianza Lima para subirlo. No tengo ningún problema. Hay un cariño, hay un respeto, fue mi primer amor dentro del fútbol, por lo que hay un sentimiento y ello no se dice, se demuestra”, agregó.

Por último, Tressor Moreno recomendó a la administración de Alianza Lima a contratar jugadores “que sientan amor por la camiseta” y que tengan la predisposición para subir al club a la primera división en el 2022.

