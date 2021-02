Real Madrid vs. Getafe EN VIVO se enfrentan EN DIRECTO por DirecTV Sports HOY en el Estadio Alfredo Di Stefano, a las 3.00 p. m. en el horario peruano. El partido corresponde a la fecha 1 de LaLiga Santander; asimismo, podrás seguir la TRANSMISIÓN ONLINE GRATIS y el minuto a minuto vía La República Deportes.

Real Madrid vs. Getafe EN VIVO ONLINE

En Vivo: Real Madrid vs. Getafe por la Liga Santander

Alineaciones Real Madrid vs. Getafe

Real Madrid: Courtois; Mendy, Varane, Nacho, Marcelo; Casemiro, Modric, Asensio; Marvin, Vinicius Jr. y Benzema.

Getafe: David Soria; Damián, Cabaco, Chakla, Olivera; Portillo, Maksimovic, Arambarri, Cucurella; Cucho y Ángel.

Real Madrid debe confirmar la reacción iniciada con su remontada en El Alcoraz ante el Huesca, cerrar la irregularidad de resultados en su inicio de año, en un duelo complicado contra el Getafe.

El panorama es desolador para Zidane, que solo dispone de once jugadores de campo de la primera plantilla. Sus problemas crecen en el lateral derecho y el centro del campo. Obligado a retocar su sistema o cambiar de posición jugadores.

El Getafe afronta este encuentro tras encajar en la última jornada una goleada frente al Sevilla, en un compromiso en el que fueron expulsados el central togolés Djené Dakonam y el entrenador José Bordalás.

El técnico azulón está preocupado por el rendimiento que viene ofreciendo su equipo en las últimas tres jornadas, en las que empató ante Alavés, sufrió dos derrotas con sendas goleadas contra Athletic y Sevilla y acumula 269 minutos sin marcar un gol.

Con información de EFE

Real Madrid vs. Getafe: ficha del partido

Partido Real Madrid vs. Getafe ¿Cuándo juegan? Hoy, martes 9 de febrero ¿Dónde? Estadio Alfredo Di Stefano ¿A qué hora? 3.00 p. m. (hora de Perú) ¿En qué canal? DirecTV Sports

Hora del Real Madrid vs. Getafe:

Para ver el partido entre Real Madrid vs. Getafe EN VIVO deberás revisar los siguientes horarios de transmisión según la región en la que te ubiques:

País Horario México: 2.00 p. m. Colombia: 3.00 p. m. Ecuador: 3.00 p. m. Perú: 3.00 p. m. Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington D.C.): 3.00 p. m. Bolivia: 4.00 p. m. Venezuela: 4.00 p. m. Argentina: 5.00 p. m. Brasil: 5.00 p. m. Chile: 5.00 p. m. Paraguay: 5.00 p. m. Uruguay: 5.00 p. m. Inglaterra: 9.00 p. m. España: 9.00 p. m.

Real Madrid vs. Getafe juegan partido pendiente de LaLiga. Foto: Real Madrid

Canales para ver el Real Madrid vs. Getafe:

Para ver el Real Madrid vs. Getafe tendrás que sintonizar los siguientes canales de televisión de acuerdo a tu ubicación:

Argentina: DIRECTV Sports Argentina, DIRECTV Play Deportes

Bolivia: Tigo Sports Bolivia

Brasil: ESPN Brasil, Watch ESPN Brasil, GUIGO

Chile: DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Chile

Colombia: DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Colombia

Ecuador: DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Ecuador

Paraguay: Tigo Sports+

Perú: DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Peru

España: Movistar Laliga 1, Mitele Plus, Movistar+, Partidazo in Movistar LaLiga, Movistar Laliga

Estados Unidos: beIN SPORTS en Español, Fanatiz USA, beIN SPORTS

Uruguay: DIRECTV Sports Uruguay, DIRECTV Play Deportes

Venezuela: DIRECTV Sports Venezuela, DIRECTV Play Deportes

En el último enfrentamiento entre Real Madrid vs. Getafe, los merengues golearon por 6-0. Foto: EFE

DirecTV Sports: canales por país

Perú: canal 612 (SD), 614 (SD), 683 (SD), 1612 (HD), 1614 (HD), 4000 (4K)

Argentina: canal 612 (SD), 614 (SD), 683 (SD), 1612 (HD), 1614 (HD), 4000 (4K)

Colombia: canal 612 (SD), 614 (SD), 683 (SD), 1612 (HD), 1614 (HD), 4000 (4K)

Chile: canal 612 (SD), 614 (SD), 683 (SD), 1612 (HD), 1614 (HD), 4000 (4K)

Ecuador: canal 612 (SD), 614 (SD), 683 (SD), 1612 (HD), 1614 (HD), 4000 (4K)

Uruguay: canal 612 (SD), 614 (SD), 683 (SD), 1612 (HD), 1614 (HD), 4000 (4K)

Venezuela: canal 612 (SD), 614 (SD), 683 (SD), 1612 (HD), 1614 (HD), 4000 (4K)

¿Cómo ver DirecTV Sports EN VIVO por internet?

El servicio de DirecTV GO es gratuito por siete días; sin embargo, para los clientes no tiene costo alguno. Solo tendrán que acceder con sus cuentas de MiDirecTV a la web. De esta manera podrán gozar de los beneficios.

¿Cómo descargar DirecTV en tu celular?

Si quieres ver el partido Juventus vs. Inter, además de otras competencias, te recomendamos descargarte la aplicación de DirecTV GO, la cual se encuentra de forma gratuita para iOS (iPhones) y Android. Para hacerlo, solo deberás ingresar a la App Store o a la Play Store, buscar DirecTV GO e instalarla.

¿Cuánto cuesta DirecTV GO?

DirecTV GO no tiene costo adicional. Es un servicio sin cargo para suscriptores de aquellos proveedores de TV paga que estén afiliados a DirecTV.

