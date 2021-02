Quevedo firmó por el FBC Melgar

El FBC Melgar confirmó la llegada del delantero Kevín Quevedo a las filas del plantel para afrontar las temporadas 2021 y 2022. En las redes sociales hay una parte de hinchas que está de acuerdo con la llegada del futbolista de 23 años (el 22 de febrero cumple 24) que destacó en Alianza Lima durante tres temporadas.

Con la blanquizul sumó más de 115 partidos oficiales y convirtió casi 30 goles. Los que no están de acuerdo con que se ponga la divisa melgariana, afi rman que el año pasado el jugador casi no tuvo actividad de deportiva. Luego de amigrar al Goias de Brasil, Quevedo solo jugó un partido y no pudo seguir con su carrera internacional. Además, aseguraron que es un jugador indisciplinado, el atacante fue visto en varias ocasiones en reuniones nocturnas y eso lo perjudicó siendo separado de la Selección sub-23.

Al darse su llegada al equipo arequipeño dará pelea en el ataque al argentino Bernardo Cuesta, Jhony Vidales, Luis Iberico y Cristian Bordacahar que aún no es presentado. Si hay que jugadores que llegan a Melgar también hay algunos que se van. El volante de marca Daniel Cabrera no está en los planes del entrenador Néstor Lorenzo y por eso se fue a la Universidad César Vallejo de Trujillo.