Pochettino deslinda con revista que sugirió llegada de Messi al PSG

El entrenador del París Saint-Germain (PSG), Mauricio Pochettino, se desvinculó este martes de la portada de la revista France Football, en la que Lionel Messi aparece con la camiseta de su club, y aseguró que desde la institución parisina no se le ha faltado el respeto al FC Barcelona.

“Esa revista no tiene nada que ver con París. Y cuando un jugador habla, lo hace desde el cariño y el compañerismo. No hay controversia planteada desde el club. En ningún momento se ha faltado el respeto, no se ha hecho nada incorrecto”, dijo el técnico de 48 años en conferencia de prensa.

“Los jugadores pueden hablar y decir lo que quieran, hablan desde el sentimiento, como jugadores del Barcelona o Madrid que pueden hablar de compañeros que están en otros equipos. Aquí tenemos un respeto total por todos los clubes y los jugadores que están en otros clubes”, añadió Mauricio Pochettino.

En el FC Barcelona también hubo molestias hacia el PSG

El entrenador del FC Barcelona, Ronald Koeman, había considerado hace unos días una “falta de respeto” las constantes referencias procedentes de Francia sobre la posible llegada al PSG de Lionel Messi, cuyo contrato con los Culés acaba al final de esta temporada.

Lo hizo a raíz de unas declaraciones del argentino Ángel di María, quien el pasado miércoles 3 de febrero aseguró que “hay muchas posibilidades” de que Messi recalara en el club de la capital francesa.

“No es justo hablar tanto de un jugador que todavía es jugador del FC Barcelona. Es una falta de respeto hablar tanto de Leo cuando está jugando para nosotros”, señaló el estratega neerlandés ante la prensa.

Con información de Efe

Newsletter Deportes LR

Suscríbete aquí al boletín Deportes La República y recibe de lunes a viernes en tu correo electrónico todas las novedades del deporte nacional e internacional.