Juventus vs. Inter EN VIVO ONLINE se miden HOY, martes 9 de febrero, en partido por la semifinal de vuelta de la Copa Italia. El duelo se jugará en el Allianz Stadium, ubicado en la ciudad de Turín, a partir de las 2.45 p. m. en horario peruano, por la señal de DirecTV Sports. Además, podrás seguir el minuto a minuto, los goles y la TRANSMISIÓN ONLINE vía La República Deportes.

El partido de ida, disputado la semana pasada en San Siro, acabó con la victoria del Juventus por 2-1 gracias a un doblete del portugués Cristiano Ronaldo. En el Inter marcó el argentino Lautaro Martínez, que será titular este martes junto al belga Romelu Lukaku.

El ganador de la llave entre Juventus vs. Inter se medirá al vencedor del Atalanta vs. Napoli, el otro duelo de semifinales que se jugará este miércoles en Bérgamo.

Juventus vs. Inter: ficha del partido

Partido Juventus vs. Inter ¿Cuándo juegan? Martes 9 de febrero ¿Dónde? Allianz Stadium - Turín ¿A qué hora? 2.45 p. m. (hora de Perú) ¿En qué canal? DirecTV Sports

Juventus vs. Inter: horarios para ver el partido

La transmisión del Juventus vs. Inter por Copa Italia empezará en los siguientes horarios según el país en el que te encuentres:

México: 1.45 p. m.

Costa Rica: 1.45 p. m.

Perú: 2.45 p. m.

Colombia: 2.45 p. m.

Ecuador: 2.45 p. m.

Estados Unidos: 2.45 p. m.(ET) / 11.45 a. m. (PT)

Bolivia: 3.45 p. m.

Paraguay: 3.45 p. m.

Venezuela: 3.45 p. m.

Chile: 4.45 p. m.

Brasil: 4.45 p. m.

Argentina: 4.45 p. m.

Uruguay: 4.45 p. m.

España: 8.45 p. m.

Italia: 8.45 p. m.

Francia: 8.45 p. m.

Alemania: 8.45 p. m.

Juventus vs. Inter: canales para ver el partido

Para ver la semifinal de vuelta de la Copa Italia, donde Juventus vs. Inter serán los protagonistas, tendrás que sintonizar los siguientes canales de televisión:

Argentina: Rai Italia Sud America, DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Argentina

Brasil: DAZN, GUIGO, Rai Italia Sud America

Chile: DIRECTV Sports Chile, Rai Italia Sud America, DIRECTV Play Deportes

Colombia: Rai Italia Sud America, DIRECTV Sports Colombia, DIRECTV Play Deportes

Costa Rica: ESPN2 Norte, Tigo Sports Costa Rica, ESPN Play Norte

Ecuador: DIRECTV Sports Ecuador, DIRECTV Play Deportes, Rai Italia Sud America

México: ESPN2 Norte, ESPN Play Norte, Rai Italia Nord America

Perú: DIRECTV Play Deportes, Rai Italia Sud America, DIRECTV Sports Peru

Uruguay: DIRECTV Sports Uruguay, DIRECTV Play Deportes, Rai Italia Sud America

Venezuela: DIRECTV Sports Venezuela, Rai Italia Sud America, DIRECTV Play Deportes

Estados Unidos: Rai Italia Nord America, Fanatiz USA, ESPN+

España: DAZN 2, Mitele Plus, Movistar+, DAZN

Italia: RAI 1, RaiPlay

