Sevilla vs. Barcelona EN VIVO se enfrentan EN DIRECTO por la señal de DirecTV Sports desde el Estadio Ramón Sánchez Pizjuán este miércoles desde las 3.00 p. m. en el horario peruano, y a las 9.00 p. m. en España. El partido corresponde a la ida de las semifinales de la Copa del Rey y podrás seguir la TRANSMISIÓN ONLINE GRATIS vía La República Deportes.

Sevilla vs. Barcelona: ficha del partido

Partido Sevilla vs. Barcelona ¿Cuándo juegan? Miércoles 10 de febrero ¿Dónde? Estadio Ramón Sánchez Pizjuán ¿A qué hora? 3.00 p. m. (hora de Perú) ¿En qué canal? DirecTV Sports

¿Cómo llega Sevilla a la semifinal de la Copa del Rey?

El Sevilla se presenta en estas alturas del torneo en la primera eliminatoria que se disputa a ida y vuelta, con un balance de diez goles a favor y cero en contra, y sin que haya tenido grandes obstáculos para superar a los distintos adversarios con los que se ha encontrado —Ciudad de Lucena (0-3), Linares Deportivo (0-2), Leganés (0-1), Valencia (3-0) y Almería (0-1)—.

Otro dato con el que espera el equipo que entrena Julen Lopetegui al de Ronald Koeman es que en sus cuatro últimas citas en el Sánchez Pizjuán siempre metió tres goles, en LaLiga a la Real Sociedad (3-2), Cádiz (3-0) y Getafe (3-0) y en la Copa al Valencia (3-0).

¿Cómo llega Barcelona a la semifinal de la Copa del Rey?

El Barcelona también acude a la cita copera en plena racha triunfal. En LaLiga, los culés aún no han cedido ni un solo punto en lo que va de 2021. Han acumulado seis victorias consecutivas. La última, contra el Betis el pasado domingo (2-3), tras levantar un 1-0 en contra al término de la primera parte.

El cuadro catalán se está especializando en el arte de las remontadas, también en la Copa. La semana pasada, en los cuartos de final del torneo, los azulgranas neutralizaron un 2-0 adverso frente al Granada en los últimos minutos del partido. Llegados a la prórroga, los culés impusieron su ley para endosar un 3-5.

Con información de EFE

Sevilla vs. Barcelona: posibles alineaciones

Sevilla: Bono; Aleix Vidal, Koundé, Diego Carlos, Escudero; Fernando, Jordán; Suso, Rakitic, Munir; y En-Nesyri.

Barcelona: Ter Stegen; Mingueza, Umtiti, Lenglet, Jordi Alba; Busquets, De Jong, Pedri; Dembélé, Griezmann y Messi.

Árbitro: Antonio Miguel Mateu Lahoz

Estadio: Ramón Sánchez Pizjuán

¿A qué hora juega Sevilla vs. Barcelona?

La transmisión del Sevilla vs. Barcelona por Copa del Rey empezará a partir de los siguientes horarios en los diversos países:

México: 2.00 p. m.

Perú: 3.00 p. m.

Ecuador: 3.00 p. m.

Colombia: 3.00 p. m.

Bolivia: 4.00 p. m.

Venezuela: 4.00 p. m.

Chile: 5.00 p. m.

Paraguay: 5.00 p. m.

Argentina: 5.00 p. m.

Uruguay: 5.00 p. m.

Brasil: 5.00 p. m.

España: 9.00 p. m.

¿En qué canal se transmitirá el Sevilla vs. Barcelona?

Para ver Copa del Rey, donde Barcelona vs. Sevilla serán los protagonistas, tendrás que sintonizar los siguientes canales de televisión:

Argentina: DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Argentina

Brasil: GUIGO, ESPN Brasil, Watch ESPN Brasil

Chile: DIRECTV Sports Chile, DIRECTV Play Deportes

Colombia: DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Colombia

Costa Rica: Sky HD

Ecuador: DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Ecuador

Alemania: DAZN

Guatemala: Sky HD

Internacional: Bet365

Japón: DAZN

México: Blue To Go Video Everywhere, Sky HD

Panamá: Sky HD

Perú: DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Peru

Portugal: Sport TV4, Sport TV LIVE

Puerto Rico: DIRECTV Sports Puerto Rico

Rusia: matchtv.ru, Sportbox.ru, Матч! Футбол 1

España: DAZN, TeleCinco Espana

Reino Unido: Premier Sports 2, Premier Player HD

Estados Unidos: ESPN+

Uruguay: DIRECTV Sports Uruguay, DIRECTV Play Deportes

Venezuela: DIRECTV Sports Venezuela, DIRECTV Play Deportes

DirecTV Sports EN VIVO: canales por país

Perú: canal 612 (SD), 614 (SD), 683 (SD), 1612 (HD), 1614 (HD), 4000 (4K)

Argentina: canal 612 (SD), 614 (SD), 683 (SD), 1612 (HD), 1614 (HD), 4000 (4K)

Colombia: canal 612 (SD), 614 (SD), 683 (SD), 1612 (HD), 1614 (HD), 4000 (4K)

Chile: canal 612 (SD), 614 (SD), 683 (SD), 1612 (HD), 1614 (HD), 4000 (4K)

Ecuador: canal 612 (SD), 614 (SD), 683 (SD), 1612 (HD), 1614 (HD), 4000 (4K)

Uruguay: canal 612 (SD), 614 (SD), 683 (SD), 1612 (HD), 1614 (HD), 4000 (4K)

Venezuela: canal 612 (SD), 614 (SD), 683 (SD), 1612 (HD), 1614 (HD), 4000 (4K)

¿Cómo ver DirecTV Sports EN VIVO por internet?

El servicio de DirecTV GO es gratuito por siete días; sin embargo, para los clientes no tiene costo alguno. Solo tendrán que acceder con sus cuentas de MiDirecTV a la web. De esta manera, podrán gozar de los beneficios.

¿Cómo descargar DirecTV en tu celular?

Si quieres ver el partido del Sevilla vs. Barcelona, además de otras competencias, te recomendamos descargarte la aplicación de DirecTV GO, la cual se encuentra de forma gratuita para iOS (iPhones) y Android. Para hacerlo, solo deberás ingresar a la App Store o a la Play Store, buscar DirecTV GO e instalarla.

¿Cuánto cuesta DirecTV GO?

DirecTV GO no tiene costo adicional. Es un servicio sin cargo para suscriptores de aquellos proveedores de TV paga que estén afiliados a DirecTV.

Newsletter Deportes LR

Suscríbete aquí al boletín Deportes La República y recibe de lunes a viernes en tu correo electrónico todas las novedades del deporte nacional e internacional.